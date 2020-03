NELLO SPORT

UDINE Ai tempi del Coronavirus è una frase che ormai sta diventando di uso comune, per paragonare le cose come erano prima e come sono ora dopo l'arrivo in Italia del famigerato Covid-19, contro cui è ancora in pieno svolgimento la battaglia per superarlo. Beh, ai tempi del Coronavirus cambia anche la modalità di allenamento degli atleti professionisti sparsi per tutta la nazione. Con la chiusura totale degli allenamenti, che dovrebbero riprendere alla spicciolata nel corso della prossima settimana o al massimo dieci giorni. La situazione varia da squadra a squadra, e la sensazione è che ormai, dato per appurato che non si riprenderà a giocare a inizio aprile, le società cercheranno di essere elastiche sulla ripresa delle attività lavorative, per permettere ai propri tesserati di poter restare il maggior tempo possibile al sicuro all'interno dei propri domicili, la via migliore per far sì che il virus non si diffonda e per avere le maggiori garanzie possibili per la sicurezza futura all'interno dei luoghi di lavoro della squadra bianconera.

L'Udinese, soprattutto alla luce della positività di alcuni elementi della Fiorentina (Vlahovic, Pezzella, Cutrone e il preparatore Dainelli), ha posto subito in essere tutte le misure necessarie in questi casi, mettendo la propria squadra in auto-isolamento fino al 22 marzo. Un provvedimento mirato per i calciatori, ma poi esteso anche praticamente a tutta la forza lavoro della società friulana, tanto che la sede della Dacia Arena è off limits praticamente da giorni e lo sarà almeno fino a questa domenica, con gli impiegati messi nelle condizioni migliori per il lavoro agile, in parole povere, il lavoro da casa, anche per quanto riguarda la maggior parte delle produzioni televisive di Udinese Tv. In attesa di nuove comunicazioni da parte dei dirigenti bianconeri, però, non è esclusa la possibilità che questo stato di auto-isolamento possa continuare oltre il 23 marzo, con la ripresa degli allenamenti al Bruseschi che potrebbe essere posticipata anche al 29 di marzo. Il tempo è denaro e atleti professionisti hanno bisogno di rimanere in forma per non perdere brillantezza e smalto a causa del riposo forzato. Gran parte dei calciatori bianconeri hanno a casa attrezzi ginnici, altri stanze adibite a vere e proprie palestre private, ma l'Udinese non ha perso occasione e ha eccezionalmente aperto la sede nella mattinata di lunedì, per permettere ad alcuni suoi inservienti di prelevare attrezzature della palestra e distribuirle a chi ne avesse bisogno in casa, come testimoniato da alcune Instagram Stories, come quella di Ilija Nestorovski che riceveva una cyclette e altri attrezzi da palestra per poter lavorare al meglio da casa. Ecco qui gli allenamenti ai tempi del Coronavirus.

Stefano Giovampietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA