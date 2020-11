I NUMERI

TRIESTE Il Friuli Venezia Giulia in queste ore vive in uno strano limbo, fatto di cifre a volte difficili da comprendere. C'è ad esempio il famoso indice Rt, che è in calo: da 1,42 si passa a 1,27. Significa che nella settimana presa in considerazione dall'Istituto superiore di sanità (il monitoraggio termina il mercoledì), il contagio in Fvg ha corso di meno. Ma non si tiene conto dell'impennata degli ultimi due giorni. Ci sono poi altri dati che aiutano a comprendere sia perché il contagio stia crescendo in modo silenzioso e sia quali possano essere i danni di una situazione incontrollata, soprattutto negli ospedali e nelle residenze per anziani.

L'età mediana dei contagiati conta eccome. Rappresenta l'aumento del grado di rischio. In agosto aveva toccato il livello minimo (33,5 anni), mentre oggi è risalita a 52 anni. Ecco perché sono aumentati gli accessi negli ospedali. Ed è in aumento anche la quota di ultrasettantenni con il virus: oggi tocca il 20 per cento. Un altro capitolo fondamentale riguarda i pazienti in isolamento domiciliare. L'aumento è esponenziale: durante la prima ondata erano stati al massimo 2.500 mentre oggi sono 11mila, circa 2.100 a settimana. Il contagio, quindi, corre tra gli asintomatici e i paucisintomatici. E ha effetti anche sul sistema sanitario, colpito al cuore. Sono emblematici, infatti, i dati relativi ai positivi tra gli operatori. Nella prima ondata i contagiati erano stati 276 (il 2 per cento) mentre oggi sono 815, pari al sei per cento. Un dato triplicato. Si fanno più tamponi di controllo, ma è indubbio che tra gli operatori ci siano più casi. Si può dire lo stesso per quanto riguarda le residenze per anziani: nella prima ondata gli operatori contagiati erano stati 291 (4,1 per cento), mentre oggi sono 458, pari al 6,5 per cento. In aumento anche i positivi tra gli ospiti (1.095 contro i 676 della prima ondata), ma la letalità è diminuita dal 22,5 per cento dei casi all'8,2 per cento attuale. Infine, per quanto riguarda le scuole, sono 161 gli istituti toccati dal contagio, per un totale di 260 alunni positivi e 42 membri del personale. La maglia nera in questo caso va alla provincia di Pordenone, con più di sessanta contagiati tra i banchi. Seguono le province di Trieste, Udine e Gorizia. La porzione più consistente del contagio avviene all'interno delle scuole primarie, che sono rimaste aperte anche in seguito all'ultimo Dpcm nazionale.

