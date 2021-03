LA SITUAZIONE

UDINE Terapie intensive piene, pronto soccorso in affanno. All'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale i numeri continuano a fare paura. Nell'asimmetria di un mondo capovolto, mentre fuori il sole spinge qualcuno a improvvisare pic nic al parco, dentro, nelle corsie dove si lavora bardati come astronauti, si cerca di allestire nuovi posti letto per i malati che arrivano a getto continuo.

La situazione è critica, non se lo nasconde il direttore medico di presidio di Udine Luca Lattuada. «Continua come gli altri giorni e noi continuiamo a cercare di espandere i posti letto. Stamattina (ieri ndr) abbiamo riaperto la Rsa covid del Gervasutta di Udine, che avevamo chiuso circa un mese e mezzo fa. Potrà arrivare fino a 24 pazienti. Per adesso abbiamo aperto 16 posti, di cui ne abbiamo già occupati 6 stamattina», diceva nel pomeriggio. Ma nel puzzle ospedaliero per non lasciare indietro nessuno, nuove tessere si aggiungeranno anche negli altri ospedali. «A Palmanova i posti covid si stanno ampliando gradualmente. Oggi siamo a 115 letti, mentre una ventina di giorni fa erano 60 i malati. Per adesso non sono previsti altri ampliamenti, ma forse, nell'arco di tre o quattro giorni Palmanova potrebbe arrivare a 120-125 posti letto», spiega Lattuada. A San Daniele, dove la riapertura di alcune attività extra covid è stata seguita da un rapido dietrofront, visti i numeri dei contagi, «a regime avevamo aperto a suo tempo tre piani per malati di coronavirus. Adesso ne hanno aperti due». Altri margini allo stato sembrano complicati. «Non è una questione di struttura fisica, ma di personale. Un posto letto deve avere medici, infermieri e Oss che ci stanno dietro. Gli infermieri che abbiamo recuperato da San Daniele, come numero intendo, stanno lavorando a Udine o Palmanova. Adesso abbiamo 68 posti covid a San Daniele. Per aprirne altri 34 bisognerebbe chiudere molte attività».

EMERGENZA

In Pronto soccorso, conferma Lattuada, ieri mattina c'erano una quindicina di malati covid in attesa di un posto letto. I numeri, a guardare la fotografia aggiornata in tempo reale sul web, in questi giorni sono sempre sostenuti, nei reparti di emergenza (ieri verso le 21 a Udine c'erano 65 pazienti di cui 12 in attesa), ma il dato in sé dice poco. C'è il rischio che possano di nuovo vedersi ambulanze in fila come nell'indimenticato 30 novembre 2020? Per ora, il pericolo pare sventato, ma sono circostanze che, ricorda, «dipendono anche dalla casualità. Noi siamo tarati per assorbire un certo numero di pazienti». Ma le variabili in gioco sono tante, dal flusso di malati alle presenze in servizio, e il rischio cortocircuito è nelle cose. «Il 30 novembre, per esempio, avevamo anche qualche autista di ambulanza malato per il covid e questo potrebbe tradursi in una maggiore lentezza a portare a casa i pazienti dimessi. Poi, dipende se arrivano cinque in un'ora o cinque in cinque ore...». Di sicuro, «sabato abbiamo avuto un momento di criticità, ma siamo riusciti a non avere ambulanze in attesa».

L'EXPLOIT

Di certo, vista da dentro, dai reparti in cui si soffre, si combatte e, purtroppo, anche si muore di virus, è indubbio che «l'impennata dei ricoveri è avvenuta quindici giorni dopo la data in cui siamo passati dalla zona arancione alla zona gialla. Notoriamente il virus non va in giro da solo, ma cammina sulle gambe degli uomini», nota Lattuada. Anche i posti di terapia intensiva in AsuFc sono «sempre pieni» e quando si libera un letto non resta vuoto a lungo. A voler mettere in riga un po' di conti, in AsuFc, facendo le somme fra i 115 pazienti affetti da coronavirus di Palmanova, i 68 di San Daniele, la ventina di Medicina d'urgenza a Udine e i 59 di Infettive, i malati della chirurgia e della neurologia covid, pazienti della pneumologia semintensiva, oltre a quelli di Intensiva, «siamo a circa 300 pazienti covid, a cui vanno aggiunti i circa sessanta nelle Rsa, a Gemona, in via Umago e al Gervasutta. Al massimo siamo arrivati a 420 malati. Stiamo tornando a quei numeri».

Camilla De Mori

