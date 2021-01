LA POSIZIONE

UDINE Il vaccino, per chi indossa un camice bianco da medico, è un dovere morale. E i no vax rischiano un provvedimento disciplinare.

Lo ribadisce l'Ordine dei medici di Udine, dopo analoghe prese di posizione in tutta Italia. Sebbene in provincia, come fa sapere l'Ordine, non sono arrivate sinora segnalazioni su camici bianchi no vax con una posizione pregiudiziale rispetto alla profilassi per sconfiggere il coronavirus, la guardia resta alta.

L'INVITO

«Vaccinarsi significa avere a cuore la salute di tutti; dobbiamo fungere da testimoni, è un dovere etico», afferma il Presidente Omceo Udine, Gian Luigi Tiberio.

L'ORDINE

Come fa sapere l'Ordine, per ora la situazione è sotto controllo a Udine, nel senso che al momento non sono giunte segnalazioni all'ente provinciale su medici no vax contrari all'inoculazione del vaccino contro il Covid. Tuttavia, ad ogni modo, l'Ordine fa sapere che tiene sempre alta la guardia, monitora e monitorerà costantemente, ricordando a tutti i medici che il vaccin , oltre ad essere un diritto, è soprattutto un dovere sociale, del resto lo stesso articolo 32 della Costituzione ribadisce che la salute è un diritto fondamentale del cittadino e interesse della collettività, quindi ciò significa adempiere ad un dovere. Infatti il non adempimento implica il rischio di contagiarsi e contagiare.

DEONTOLOGIA

Come rammenta in linea generale l'Ordine dei medici friulani, il vaccino per il personale sanitario rientra anche fra gli obblighi previsti dal Codice deontologico. Ovviamente, prosegue l'Ordine, se dovessero pervenire segnalazioni su medici no vax o scettici suo vaccino anti Covid l'Ordine procederà per l'avvio dei necessari e dovuti procedimenti disciplinari esattamente come sta avvenendo in altre parti d'Italia. Per i medici infatti, al pari di tutto il personale sanitario, il vaccino deve essere un obbligo morale.

