L'ORDINANZA

TRIESTE No al caffè o all'aperitivo in piedi, a fare la spesa ci deve andare uno solo per famiglia e per gli over 65 c'è l'indicazione di recarsi ai supermarket tra le ore 10 e le 12. Sconsigliato andare da amici o parenti, se non per necessità o motivi di lavoro. Meglio se l'attività sportiva si pratica in posti non affollati, infine i mezzi pubblici vengano utilizzi solo per necessità. La zona gialla del Friuli Venezia Giulia è un po' meno gialla di quella prevista dal Governo, perchè «il pericolo non è finito. Anzi, un allentamento nei comportamenti potrebbe comportare il ritorno in un regime più severo di restrizioni». Parola di Massimiliano Fedriga che con la sua nuova ordinanza firmata ieri e in vigore dalla mezzanotte appena trascorsa, ammonisce i cittadini a «non compromettere i sacrifici fatti finora» altrimenti scatteranno «sanzioni pesanti».

I DETTAGLI

Il provvedimento di Protezione civile illustrato ieri in conferenza stampa a Trieste, fissa le «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-cov-2 e sarà in vigore fino a venerdì 15 gennaio 2021. Relativamente all'attività dei locali c'è l'obbligo della somministrazione di alimenti e bevande dalle 11 fino alla chiusura (alle 18 esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno degli stessi locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni (distanza minima interpersonale di un metro). Sul fronte delle misure di protezione della fascia della popolazione più anziana, viene raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso ai negozi di alimentari ai soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle 10 alle 12. È previsto il limite di ingresso di una persona per nucleo familiare nei negozi di alimentari (salvo accompagnatori necessari) e il limite di capienza negli esercizi commerciali generici rispetto alla superficie (una persona ogni 20 mq per negozi con più di 40 mq). Nel caso quest'ultima regola non venga rispettata, le attività commerciali e di ristorazione rischiano la sanzione della chiusura. Resta il divieto di non consumare cibi e bevande acquistate per asporto nelle vicinanze del luogo di acquisto o comunque in zone affollate. Sempre nell'ambito delle raccomandazioni i cittadini vengono invitati a non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro. Inoltre viene raccomandato di svolgere attività sportiva in posti non affollati e non utilizzare il trasporto pubblico se non per necessità.

IL MESSAGGIO

«Mi rendo conto - ha spiegato il governatore - che, sotto molti punti di vista, tutto questo possa rappresentare un sacrificio, ma è proprio in queste situazioni che si abbassano le protezioni e nella convivialità il virus trova modo con più facilità di diffondersi». Sottolineando come la fonte di contagio preminente in questa seconda fase sia l'ambito familiare, Fedriga ha rimarcato il passaggio dell'ordinanza nel quale si raccomanda di evitare le visite a parenti o amici non riconducibili alla cerchia dei conviventi ma allo stesso tempo ha ribadito che «il divieto di uscire dai comuni per i giorni di festa è una misura iniqua. Non penso serva a contenere i contagi ed è ingiusta anche per i ristoranti, che potranno restare aperti. Servono misure eque e comprensibili dai cittadini. Si vince solo assieme alla popolazione e le critiche sono arrivate da tutte le Regioni, ma anche da alcuni esponenti del Pd. Noi introduciamo misure che valgono sempre, non solo il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio. Forse sarò un illuso, ma ribadisco il mio appello a combattere assieme contro il virus. Se arrivano messaggi confusi alla popolazione rischiamo che l'unità di comportamenti e intenti venga meno». «Sono d'accordo sull'introduzione delle quarantene per chi arriva dall'estero», ha concluso. In vista invece della riapertura delle scuole dal 7 gennaio, ha anticipato la ricerca in atto di soluzioni per gestire il trasporto pubblico locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA