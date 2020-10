(ap) Il trasporto scolastico? Fontanini doveva pensarci prima. L'opposizione critica il sindaco che ieri ha invitato le scuole superiori a scaglionare gli orari di partenza delle lezioni, così da evitare assembramenti su bus e corriere. «Il problema commenta il consigliere del Pd, Vincenzo Martines - sta nelle poche corriere a disposizione, nella carenza di corse per gli studenti. Ora Fontanini, invece di andare da Fedriga a insistere perché faccia qualcosa, propone una soluzione che fa ridere e di sicuro avrà fatto girare le scatole ai dirigenti scolastici:chiede loro di organizzare la scuola affinché i pullman non siano affollati. Per lui la scuola deve essere la servizio delle corriere, non viceversa». «Come al solito scarica il problema sugli altri dice il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi - in questo caso studenti e insegnanti. Magari se si fosse potenziato per tempo il sistema di trasporto pubblico per i ragazzi con interventi mirati da parte di Regione e Comune non avremmo problemi oggi. È chiaro che Fontanini era impegnato a organizzare gli assembramenti durante Friuli Doc e la sua assessora a manifestare a Palermo per Salvini e non avevano altro a cui pensare». Anche Federico Pirone (Innovare) sottolinea che la questione andava affrontata mesi fa «pensando a un piano alternativo che prevedesse un potenziamento del servizio». Secondo la capogruppo della Lega, Lorenza Ioan, quella del sindaco è una proposta di buon senso: «Da insegnante, posso testimoniare che nelle scuole c'è un rigoroso rispetto dei protocolli sottolinea - ma tutti gli sforzi vanno a vanificarsi quando sui mezzi gli studenti sono ammassati. Ben venga la riorganizzazione degli orari dei trasporti pubblici e lo scaglionamento delle entrate a scuola. Molti istituti hanno gli spazi che permetterebbero anche la frequenza pomeridiana. Favorirebbe una più meticolosa sanificazione, sia dei bus sia delle aule. Val la pena fare uno sforzo in nome della salute collettiva e dei nostri ragazzi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA