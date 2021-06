Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEUDINE Un maxi sequestro da 650mila euro e undici persone coinvolte nelle indagini. È il risultato di un'operazione della Guardia di finanza di Udine per le ipotesi di abusiva attività finanziaria e riciclaggio all'interno di una sala slot.GAME OVEREmblematico il nome scelto per l'inchiesta, Game over. I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno portato a termine l'operazione nei confronti di 11 cittadini di nazionalità...