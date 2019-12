CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEUDINE Lupi e orsi nei boschi friulani: una presenza ormai acquisita e in fase di consolidamento, ma per diversi aspetti ancora poco conosciuta. Ora si va verso forme sistematiche di monitoraggio sulla scorta, da una parte, di un accordo della Regione con l'Ente di gestione delle aree protette nelle Alpi marittime per i lupi e un'alleanza multilaterale con la Fondazione Edmund Mach (Fem), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto...