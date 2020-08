L'OPERAZIONE

UDINE Erano in 26, tutti afghani e rinchiusi in un autocaravan. Sono stati fermati la scorsa notte dalla Polstrada di Udine lungo l'autostrada A4, nel tratto tra Villesse e Palmanova, e successivamente scortati in area di servizio a Gonars. A guidare il mezzo con targa italiana, apparentemente c'era una coppia diretta in vacanza, un uomo, con accanto una donna. Poi si è scoperto che entrambi sono di etnia rom e operavano come passeur. Lui, Denis Jovanovic, è un kosovaro, con permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia, lei, Giuseppina Lauria, è invece di nazionalità italiana e risulta residente a Tivoli. A seguito degli accertamenti degli agenti guidati da Alessandro De Ruosi, in 24 si sono dichiarati minorenni (con età tra i 15 e i 17 anni), ma come sottolineato dal comandante della Polstrada friulana, ieri in conferenza stampa «alcuni non dimostrerebbero, a una prima occhiata, di essere minori di età». I dettagli dell'operazione sono stati forniti dallo stesso De Ruosi assieme al questore vicario Luca Carocci. La frequenza dei rintracci fa pensare a un vero e proprio sistema consolidato, non certo a casi sporadici. «Non può essere un fenomeno isolato ha chiarito De Ruosi , ma non spetta a me fare questo tipo di analisi. La cosa che ci preme, e che dà soddisfazione, è che in questa zona della Bassa riteniamo di aver dato un buon colpo a questo sistema. Non si fermerà oggi, ma abbiamo evidenziato che qui siamo un po' più sicuri, almeno nell'immediato».

ARRESTATI

Per quello che riguarda i presunti passeur, arrestati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la donna è stata portata al carcere del Coroneo di Trieste, mentre l'uomo è stato condotto in via Spalato a Udine, ha fatto sapere Carocci. Per i minorenni, invece, «si sta cercando una sistemazione all'interno del territorio regionale» (il sindaco di Gonars Ivan Boemo nel pomeriggio ha spiegato che sarebbero stati portati in Veneto), mentre «per i due maggiorenni si tenterà, con la collaborazione della Polizia di frontiera, la riammissione formale, che avviene nell'immediatezza del fatto. Qualora non fosse praticabile ha aggiunto il dirigente si opterà per la riammissione formale, che prevede dinamiche più lunghe, a patto di riuscire a dimostrare che i migranti provenissero dalla Slovenia». Un plauso finale è andato al grande lavoro di tutte le forze di Polizia impegnate, che ha dimostrato ancora una volta la sinergia tra i vari comparti della Polizia di Stato, da quella Giudiziaria alla Stradale. Sempre nella notte si è registrato un altro rintraccio di migranti, attorno alle 2.30, nei pressi di Portogruaro, il secondo nel giro di una settimana. 35 i clandestini di varie nazionalità scaricati a bordo strada nel rione di San Nicolò sulla strada parallela alla ferrovia Venezia-Trieste. L'autista molto probabilmente ha percorso l'A4, uscendo allo snodo portogruarese con la A28. Solo alcuni del gruppo sono stati identificati tra i comuni limitrofi: si tratta di giovani e tra essi c'era qualche minore. Alla fine sono stati tutti scortati all'ufficio del Commissariato di via Stadio. Appartengono a varie nazionalità: Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka ed Eritrea. Tutti, a quanto pare, sono stati trasferiti all'Ufficio Igiene dell'ex Silos per sottoporsi al tampone.

