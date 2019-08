CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAUDINE Al via i lavori per la rotatoria tra Colugna e il quartiere dei Rizzi. L'opera, per un importo di quasi 180mila euro, sarà realizzata tra via San Daniele, via Patrioti e via Lombardia in Comune di Tavagnacco e sostituirà l'attuale impianto semaforico, con l'obiettivo di rendere più fluido il traffico veicolare. Il cantiere partirà domani e comporterà alcune modifiche alla viabilità fino al 30 settembre. In via Lombardia (tra via Sondrio e via San Daniele) sarà istituito il senso unico di marcia, con direzione da nord...