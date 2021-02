L'OPERA

MALBORGHETTO Sarà un ponte tibetano di 54 metri di lunghezza a ricollegare Malborghetto con la località Ciurciule. La conferma viene dallamministrazione comunale che si è ufficialmente impegnata a porre fine a una problematica che si trascina dal 2009. In quell'anno importanti dissesti idrogeologici nel vallone di Malborghetto, infatti, avevano provocato importanti scalzamenti delle opere esistenti rendendo di fatto impossibile raggiungere la zona non solo agli escursionisti, ma anche agli aventi diritto di servitù. «Non si può più pensare - commenta Boris Preschern, sindaco di Malborghetto-Valbruna - che da anni residenti e frequentatori delle nostre valli non abbiano la possibilità di fruire di passeggiate ed escursioni in un contesto naturalistico come quello del vallone di Malborghetto. Dispiace non si riesca, negli anni della tecnologia e delle grandi opere, a ripristinare anche una viabilità trattorabile per la Ciurciule, che sarebbe una cosa fondamentale per i consorziati locali».

Realizzare una strada, infatti, risulta impossibile «nessuno la certificherebbe e collauderebbe più, a causa dell'elevata instabilità geologica della zona». A rendere invece realizzabile l'opera pedonale, pensata di concerto con il nucleo Carabinieri forestali di Tarvisio, il fatto che il progetto definitivo - realizzato dallo studio tecnico Castaldini specializzato nel settore - sia già pronto con la passerella che sarà posizionata nei pressi del preesistente manufatto in calcestruzzo ad arco.

Il ponte tibetano risulterà fondamentale non solo per rendere nuovamente accessibili le malghe consorziali, ma permetterà anche n collaborazione con il Consorzio Vicinale di Malborghetto e la Pro Loco il Tiglio Valcanale, la realizzazione del nuovo percorso Wilderness dei Valloni: un tracciato di quasi sedici chilometri di lunghezza che, ad anello, collegherà Malborghetto, malga Ciurciule, malga Cucco e Santa Caterina. «Si porteranno le persone a visitare aree di eccezionale interesse ambientale, dove la natura si sta riprendendo gli spazi distruggendo pian piano tutte le opere fatte dall'uomo, costringendo la civiltà a ritirarsi di fronte al cedimento delle opere realizzate nel passato». Il nuovo percorso sarà diviso in due parti: la prima corrisponde ai sette chilometri iniziali ed è quella in cui tutti i manufatti umani sono stati ormai distrutti dall'erosione e dall'instabilità geologica. Qui gli escursionisti potranno, anche attraverso della specifica cartellonistica, vedere i luoghi abbandonati dall'uomo e ritornati di esclusivo possesso della natura. Nella seconda parte si potrà, invece, ammirare un ambiente selvaggio e incontaminato come il vallone di Rio Bianco, sede della riserva integrale statale di Rio Bianco e Cucco nata nel 1975 e pressoché sconosciuta. Sono proprio queste le caratteristiche peculiari delle aree wilderness (natura selvaggia), zone senza condizionamenti o interferenze umane. «Credo che sia stato fondamentale fare il progetto, la relazione geologica e avviare le richieste di autorizzazioni agli organi competenti, prima di tutto il FEC, ma poi anche gli uffici ambientali, forestali e di pianificazione della Regione. Poi sono sicuro che in un modo o nell'altro troveremo i soldi per fare l'opera».

Tiziano Gualtieri

