L'ANALISI

PORDENONE E UDINE Sino a poche settimane fa, da parte delle autorità sanitarie, c'era quasi il timore ad ammetterlo. Difficile, in un anno con così poche certezze nel bagaglio, sbilanciarsi verso una notizia positiva. Oggi però, complice una terza ondata che nessuno voleva ma molti si attendevano, è possibile vincere la diffidenza di fronte ai dati: la mortalità, in Friuli Venezia Giulia, si è più che dimezzata. E non c'è più paura di ammetterlo: i decessi sono calati grazie alla penetrazione dei vaccini in due categorie particolari, gli anziani con più di 80 anni e soprattutto gli ospiti delle case di riposo e delle Rsa.

I NUMERI

La terza ondata ha regalato al Friuli Venezia Giulia la prima zona rossa indipendente dalle misure nazionali. Non era mai successo. La seconda aveva portato la regione in arancione per due volte, a novembre e a gennaio, mentre oggi il territorio affronta il lockdown più duro tra quelli previsti dal sistema a colori. Il contagio è esploso, soprattutto nelle province di Udine e Gorizia. C'è l'aggiunta della variante inglese, con la sua maggiore contagiosità. Si registra un picco di ricoveri in Terapia intensiva mai raggiunto durante le due ondate precedenti. Ma l'andamento della mortalità è diverso. I contagi crescono ormai da circa un mese, così come i ricoveri negli ospedali. Ma la quota dei decessi giornalieri non ha raggiunto i livelli della seconda ondata, quando il Friuli Venezia Giulia ha vissuto giorni neri da più di 30 o 40 vittime in sole 24 ore. Per analizzare l'effetto dei vaccini, che ora proteggono le categorie più fragili in assoluto, basta un confronto tra il periodo tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (si tratta del picco, per intensità, della seconda ondata) e il mese intercorso tra il 15 febbraio e il 15 marzo di quest'anno. Si noterà come nonostante l'impennata di contagi e ricoveri, la terza ondata stia generando una mortalità più che dimezzata rispetto alla seconda, per ora la più drammatica in regione.

I DETTAGLI

Tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, in Friuli Venezia Giulia hanno perso la vita a causa del Covid 736 persone. Un dato enorme, considerato l'intervallo temporale di appena un mese. Negli ultimi trenta giorni (da febbraio a metà marzo), invece, i decessi sono stati 322, molto meno della metà rispetto al dato precedente. Quanto ai contagi, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 erano stati contati 17.848 casi, mentre nell'ultimo mese si è arrivati a 14.357. Un virus meno aggressivo? Le cose non stanno così. Il merito è solamente delle barriere erette dall'uomo, cioè dei vaccini che dal 27 dicembre scorso hanno iniziato a proteggere i luoghi più sensibili della regione.

LE RESIDENZE PROTETTE

Basta l'ennesimo dato, per capire l'impatto dell'antidoto dove prima si verificavano focolai impossibili da controllare e ondate di decessi. Il 15 gennaio, nelle case di riposo della regione erano stati contati 49 contagi in un solo giorno. Il 15 marzo è stato segnalato un solo caso tra gli operatori, nemmeno tra gli anziani. E ci sono stati giorni con zero nuovi contagi nelle residenze. Nella sola provincia di Pordenone, ad esempio, la seconda ondata ha causato più di 100 morti solo nelle case di riposo, con i picchi di San Vito (dove sono stati vaccinati anche i contagiati e i nuovi arrivi) e Spilimbergo. Oggi il contagio di fronte a sé trova il vaccino, l'unico salvavita. E con l'immunizzazione di massa sarà risolto anche il problema sanitario negli ospedali.

Marco Agrusti

