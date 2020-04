L'OMELIA

PORDENONE Prima ha celebrato la messa della domenica delle Palme nella cappella della Curia vescovile, poi ha benedetto la città. Ha voluto così essere vicino ai fedeli il vescovo Giuseppe Pellegrini, assieme a lui monsignor Orioldo Marson vicario generale, monsignor Basilio Danelon, don Luca Basaldella. Una funzione religiosa accompagnata all'organo dal maestro Alberto Gaspardo, cantore Elivia Pivetta e commento di don Maurizio Girolami. Al termine della messa il vescovo, assieme al sindaco Alessandro Ciriani, è andato nel prato antistante la cappella della Curia per affidare la Diocesi all'amore di Dio e benedire col Crocifisso l'intera città.

Ecco alcuni stralci del'omelia di monsignor Pellegrini. «Carissimi fratelli e sorelle, con la domenica di Passione entriamo nelle Settimana Santa, alla fine della quaresima, ma non della quarantena, per rivivere i momenti più intensi e significativi della vita di Gesù: la sua passione, morte e risurrezione, centro della nostra fede e della vita cristiana. Da antichissima tradizione, la celebrazione di questa domenica è preceduta dalla benedizione degli ulivi e dalla processione, ricordando così l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gesù entra a Gerusalemme perché proprio qui, porterà a compimento il disegno di amore del Padre: salvare l'umanità attraverso il dono della vita del suo Figlio Gesù. Quest'anno, fatto mai capitato nella storia recente, per motivi di contenimento del coronavirus, non abbiamo vissuto la benedizione degli ulivi e la processione, che rinvieremo più avanti, al termine dell'emergenza sanitaria, dando a questi gesti un significato in più, che recuperiamo sempre dalla Bibbia: Noè annuncia la fine del diluvio universale inviando una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di armonia e di pace».

«Stiamo attraversando un momento della vita che non dimenticheremo mai più, chiusi in casa e passare il tempo a gestire la quotidianità in modo nuovo: penso ai ragazzi, agli anziani e anche ai confratelli sacerdoti, impediti nell'esercizio del ministero pastorale, preoccupati di una situazione che sembra non aver fine. Momenti difficili per tutti e anche per noi credenti, privati del partecipare alle celebrazioni della Settimana Santa, fondamentali per il cammino di fede. Spero che questa situazione ci aiuti a fare un salto di qualità, ad entrare più profondamente dentro noi stessi, per riscoprire il centro della nostra fede».

Sulla croce, Gesù prede su di sé il male, il peccato del mondo, il nostro peccato, tutto il male, anche il coronavirus, e lo lava con il suo sangue, con la misericordia e l'amore di Dio. E' l'unico modo che gli rimane per togliere il peccato del mondo. Gesù, durante la sua vita, aveva predicato, compiuto molti gesti e miracoli. Ma non sono serviti a niente, perché il cuore dell'uomo è duro, ostinato e insensibile alla conversione. Quale altra strada scegliere per convincere l'umanità a spalancare il cuore all'amore di Dio? Cosa fare? Le parole non bastano più, sono necessari dei gesti, gesti forti e significativi: l'amore, il dono di sé fino alla morte».

« Mi commuove l'amore di tanta gente, in prima persona dei medici e degli infermieri, che sono quotidianamente vicini agli ammalati, pur consapevoli di essere contagiati (sono più di 130, sinora i morti). Penso ai tantissimi volontari che offrono il loro tempo. Inoltre, oggi si celebra la 35a Giornata mondiale della gioventù (gmg), papa Francesco ai giovani li incoraggia ad alzarsi per trovare forme creative di prossimità, di dono e di amore verso i più deboli».

