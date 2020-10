AGRICOLTURA

TRIESTE L'agricoltura Fvg cerca di innovare e rinnovarsi e ha sete di risorse da investire. È quanto emerge dal punto che ha fatto ieri l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, in merito al bando del Piano di sviluppo rurale dedicato a investimenti di ristrutturazione. Intervenendo in Consiglio regionale in risposta a un'interrogazioni dei consiglieri Shaurli e Bidoli. Sono infatti già 33 le domande presentate per una richiesta di contributi pari a 6,7 milioni, più del doppio delle disponibilità, pari a 2,5 milioni. «Sulla base di questo trend ha affermato l'assessore ci aspettiamo molte altre richieste fino alla scadenza del bando, fissata per lunedì». Un termine su cui la Regione non intende derogare, attirandosi le critiche di Bidoli, che l'ha accusata di «voltare le spalle a gran parte del comparto agricolo regionale che ne aveva fatto richiesta». Le aziende, ha aggiunto Zannier, «hanno dimostrato la volontà e la capacità di presentare i progetti di investimento malgrado il manifestarsi della pandemia». Quanto a una futura possibilità di scorrimento della graduatoria, l'assessore ha spiegato che «la Regione non ha ancora la possibilità di valutare le risorse legate alla Pac».

CONSORZIO AGRARIO

Anche la Regione, seppure non abbia voce in capitolo trattandosi di una realtà completamente privata, tiene alta l'attenzione sul futuro del Consorzio agrario Fvg, che voci insistenti e di diversa provenienza danno in migrazione verso una realtà a controllo extraregionale. È la sostanza della posizione espressa ieri in Aula da Zannier all'interrogazione sul tema del consigliere Emanuele Zanon, il quale ha fatto propria un'ipotesi dell'assessore: ovvero poter audire in commissione i vertici del Consorzio 2mila soci e 18mila utenti -, per capire quali siano gli scenari futuri. Un'eventuale vendita di questa realtà, ha detto Zanon, «difficilmente potrebbe portare benefici economico-finanziari, quanto piuttosto la perdita del controllo operativo e decisionale, oltre alla sottrazione delle entrate fiscali versate in regione dall'azienda e dai suoi dipendenti». Il Consorzio, ha aggiornato il consigliere, «realizza un fatturato da 120 milioni di euro, con 500 mila euro di utili, ha 230 dipendenti e 40 filiali in regione».

