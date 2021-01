L'OMAGGIO

UDINE Palazzo D'Aronco celebra i grandi protagonisti dell'autonomismo e della cultura friulani: ad avere una statua in città, infatti, non sarà solo lo scrittore Carlo Sgorlon (per cui i cittadini saranno chiamati a votare i progetti), ma anche don Francesco Placereani. Lo ha deciso ieri la giunta che, per il progetto di valorizzazione delle figure illustri del territorio, dovrebbe ricevere dall'Arlef un contributo complessivo di 30 mila euro: 25 mila euro serviranno per l'opera celebrativa di pre Checo Placerean e gli altri 5 mila per l'installazione di 5 targhe in ricordo di altrettanti padri del Friuli. «Su questo progetto ci muoviamo in sintonia con ciò che stanno facendo altre città ha spiegato il sindaco Pietro Fontanini -. Penso ad esempio a Trieste dove hanno già realizzato la statua a Svevo, Saba, D'Annunzio e Joyce: hanno già un bel numero di grandi letterati che hanno dato lustro alla città. Dato che una specifica della nostra città è anche il tema dell'autonomismo e dell'identità forte del popolo friulano, noi vorremmo dare riscontro a queste persone». «L'amministrazione intende promuovere la valorizzazione della lingua e cultura friulana e Udine come luogo di riferimento dell'identità ha detto l'assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot -, quindi è giusto ricordare i personaggi che hanno riempito la storia del nostro Friuli e lo hanno fatto crescere. La statua (a grandezza d'uomo) di don Placereani, autonomista, scrittore, traduttore della Bibbia in marilenghe, sarà posizionata in piazza XX Settembre, il luogo dove lui teneva i suoi infervorati discorsi a vantaggio dell'autonomia». Per quanto riguarda invece le cinque lapidi, saranno dedicate al friulanista, letterato e insegnante don Giuseppe Marchetti (sarà installata in via Cussignacco); all'autonomista, filologo e letterato Gianfranco D'Aronco (in via Savorgnana, 27); al padre della regione, il politico e ministro Tiziano Tessitori (in piazza Primo Maggio); alla poetessa e insegnante Novella Cantarutti (presso l'Istituto Malignani dove insegnò) e allo scrittore, poeta ed autonomista Aurelio Cantoni (in via Anton Lazzaro Moro, 26). «Si potrebbe così creare ha concluso Cigolot -, un bel percorso da proporre a scuole e cittadini per conoscere queste figure e quello che ci hanno lasciato». Per quanto riguarda la statua dello scrittore Sgorlon (che sarà posizionata in piazzetta Marconi, vicino alla Biblioteca civica), il Comune ha già fatto un bando per la presentazione dei progetti e l'amministrazione ha deciso che i bozzetti raccolti saranno sottoposti al vaglio di una giuria popolare. Data l'emergenza sanitaria, i disegni saranno inseriti sul sito internet del Comune e i friulani potranno votare quello che, a loro parere, andrebbe realizzato.

Alessia Pilotto

