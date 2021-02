«Ho chiamato il numero unico di prenotazione e non sapevano cosa dirmi. Adesso andrò il farmacia la prossima settimana. Voglio vaccinare mio figlio il più presto possibile». Marcella Bancheri, mamma di un ragazzo autistico di 17 anni, non ha dubbi: «Prima arriva il siero anticovid meglio è. Non vedo l'ora di vaccinare mio figlio e di riflesso anche me stessa e suo fratello: metti caso che il mio ragazzo dovesse venire ricoverato, come farebbe a stare senza di me?». Ma per ora suo figlio condivide quel limbo che ancora non pare incluso in questa fase della campagna. «Nessuno sa dirmi niente. Ho scritto al medico e anche loro non hanno ricevuto nessuna indicazione da dare a noi genitori. Finora siamo scampati al covid: mio figlio mette la mascherina e, quando vede un gruppo di persone, sta lontano. È bravissimo. Ma con il vaccino, per lui e per noi che viviamo assieme a lui, sarei più tranquilla». Anche Elda Del Dò, mamma di una ragazzina con disabilità, attivissima sul fronte sociale, sarebbe a favore del vaccino prima possibile. «Le famiglie sentono questo problema: i disabili sono una categoria che dovrebbe avere la priorità. Molti non sopportano la mascherina e corrono tanti rischi perché non riescono a rispettare le distanze. Io, come mamma, vorrei il vaccino subito per mia figlia. Ma i nostri ragazzi sono quasi tutti presso i centri delle Aziende sanitarie e sono loro che devono dire ci sono i vaccini e chiamarli. Il Veneto lo ha fatto, il Friuli ancora no».

