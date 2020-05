(lza) Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sul monitoraggio settimanale della pandemia, ha rivisto al ribasso la stima dell'Rt (il fattore di riproduzione e di circolazione del virus nella fase due) in Friuli Venezia Giulia che ora resta stabile a 0,6. Si tratta di un livello che non è in grado di generare alcun allarme sul territorio. Il fattore di rischio per la regione è basso e la curva del contagio è segnalata in netta discesa. Del resto, il Friuli Venezia Giulia tampona a tappeto risultando, di fatto, la quarta regione dopo la provincia autonoma di Trento, Valle D'Aosta e Veneto per numero di tamponi eseguiti con un tasso di 10,37 nuovi tamponi per mille abitanti a fronte di una media nazionale che è del 7,14 (i dati utilizzati da Altems sono stati estrapolati dal sito ufficiale della Protezione Civile e aggiornati al 19 maggio). E la nostra regione è sempre quarta anche per numero medio di tamponi effettuati per ogni caso positivo di Covid-19: 6,90 laddove la media nazionale è di 2,13. Complessivamente in Fvg i test sono stati effettuati sul 5,39% della popolazione totale, mentre la media italiana si ferma al 3,31%. Dall'analisi dei profili regionali, secondo lo studio di Altems, il Fvg tra le Regioni del Nord, è quella che è stata meno intensamente colpita dalla diffusione del contagio. Al momento risulta positivo lo 0,07% della popolazione. Il modello di gestione appare prevalentemente territoriale. La regione, inoltre, ha usato estensivamente il tampone e nell'ultima settimana il tasso di test è stato tra i più alti in Italia. Inoltre, il ricorso all'ospedalizzazione è limitato ai casi più gravi. Il 13% dei positivi oggi sono trattati in ospedale e questa quota ha raggiunto il suo massimo il 23 marzo con il 30% dei positivi in ospedale e il rapporto tra ricoverati in terapia intensiva e ricoverati totali è ai livelli della regione Veneto. Le persone attualmente positive al Coronavirus in regione sono 537, 88 in meno rispetto a giovedì: i nuovi positivi sono stati 12, di cui tre a Trieste, quattro a Udine, quattro a Gorizia e uno a Pordenone. Restano 2 i pazienti in terapia intensiva, 68 i ricoverati in altri reparti , mentre si registrano 2 nuovi decessi: le morti registrate nei singoli territori sono 180 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia. Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.227 (12 più di ieri): 1368 a Trieste, 979 a Udine, 671 a Pordenone e 209 a Gorizia. Le persone in isolamento domiciliare sono 415.

