LA RICERCA

UDINE Cos'è successo nelle strutture residenziali e sociosanitarie per anziani durante la pandemia Covid-19, qual è il numero dei decessi certificato e in quali casi si è certi che a uccidere sia stato il virus killer? Quali, poi, le maggiori difficoltà riscontrate dagli operatori? Sono alcune delle domane cui dà risposta il report dell'Istituto superiore di sanità che ha coinvolto 3.292 Rsa italiane (il 96% del totale), ricevendo risposta da 1.356 strutture. In Friuli Venezia Giulia, sono 70 le Rsa contattate e di queste hanno dato riscontro in 39, pari al 55,7%, una percentuale tra le più alte tra le regioni italiane. In tali strutture in Fvg al 1° febbraio 2020 erano presenti 3.491 persone. Tra il 1° febbraio e il 5 maggio 2020, termine della ricerca, i decessi dichiarati in esse sono stati 222 (cioè il 6,36% degli anziani presenti), di cui 6 dichiarati positivi al Covid-19 per prova tampone, pari al 2,7%, e 41, cioè il 18,5%, con sintomi simil influenzali. Il tasso di mortalità per Covid è stato perciò dello 0,2%, dato che sale all'1% per i sintomi simil influenzali. Numeri notevolmente inferiori dai vertici della una triste classifica: la percentuale maggiore di decessi, sul totale di decessi riportati, è stata registrata in Lombardia (41,4%), in Piemonte (18,1%) e in Veneto, 12,4 per cento. Il periodo peggiore in regione è risultato quello tra il 1° e il 15 marzo, ad inizio pandemia, quando, nelle 39 strutture di cui l'Istituto superiore di sanità ha potuto raccogliere i dati, si è registrato il 26,8% dei decessi. A seguire la prima quindicina di febbraio, quando ancora la pandemia non era conclamata, con il 25,8% delle morti. Ulteriore dato sopra il venti per cento (21,1%) si è avuto nella seconda metà di marzo. Nella seconda metà di febbraio, la percentuale è stata contenuta al 16,3%; è andata sotto il dieci per cento nella prima metà di aprile (8,4%) e dal 16 aprile al 4 maggio si è verificato «solo» l'1,6% dei 222 decessi dichiarati. Nessuna provincia della regione risulta tra le prime quindici in cui si è avuto il maggior tasso di mortalità. Il Friuli Venezia Giulia, invece, ha il rapporto più alto tra le strutture e il numero degli ospiti ospedalizzati nel periodo preso in considerazione, cioè dal 1° febbraio al 5 maggio: sono stati infatti ospedalizzati 341 soggetti afferenti a 39 strutture, con un rapporto di 9 ospiti a Rsa. La media italiana è stata di 4 unità. Tra gli ospedalizzati in Friuli Venezia Giulia, 18 sono risultati positivi al Covid 19 (5,3%) e 114 (il 33,45) presentavano sintomi simil influenzali. Dal 1° marzo al 5 maggio, 38 Rsa della regione hanno effettuato 145 nuovi ricoveri, con una media di 3,8 ricoveri per struttura. Nel periodo considerato le contenzioni effettuate in Friuli Venezia Giulia sono state 342, cioè 9,8 per Rsa, una media più bassa di quella italiana (13,5) e lontanissima da quella del Veneto, che è arrivato a una media di 27,5 contenzioni per Rsa.

LE DIFFICOLTA'

C'è una difficoltà, sopra tutte, che le strutture hanno condiviso nell'affrontare la pandemia nelle Rsa: la mancanza di Dispositivi di protezione individuale. Il rapporto non dà la specifica regionale, ma nel complesso questa è la voce che ha totalizzato un 77,2%. Un altro 52,1% delle strutture (erano possibili più risposte) ha lamentato l'impossibilità di far eseguire tampone e il 33,8% l'assenza di personale sanitario. Il 26,2% delle strutture ha evidenziato la difficoltà nell'isolamento dei residenti affetti da Covid-19. Nel 92,2% dei casi è stato prodotto un piano/procedura scritta di gestione del residente positivo, rappresentano il 40,6% del totale le Rsa che hanno ricevuto consulenza ad hoc per la gestione clinica del virus. Il 48,1% ha dichiarato di poter disporre di una stanza singola per i residenti con infezione confermata o sospetta, mentre l'8% delle Rsa non ha la possibilità dell'isolamento Tutti numeri che ora serviranno agli esperti, come specifica lo stesso report, per «monitorare la situazione e adottare eventuali strategie di rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza».

«OSPIZIO» TERMINE NEGATIVO

Nei giorni in cui si fanno i bilanci di ciò che ha funzionato o non ha funzionato nella gestione sanitaria della pandemia, Federsanità Anci invita a un uso attento dei termini riferiti alle strutture per anziani, mettendo al bando «ospizio», un concetto «negativo e arcaico, come sottolinea l'enciclopedia Treccani», afferma il presidente Giuseppe Napoli. L'invito è a «raccontare adeguatamente il delicato e complesso lavoro di cura svolto dal personale nelle strutture residenziali per anziani, realtà profondamente cambiate rispetto alla percezione comune, ancora ferma conclude su concetti e stereotipi più consoni a definire un sistema assistenziale ottocentesco».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

