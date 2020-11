L'INTESA

UDINE Via libera all'intesa con i medici di base per i tamponi antigenici rapidi. Ma i sindacati restano divisi alla meta. Sul documento che disciplina il coinvolgimento dei dottori di famiglia nell'operazione-test c'è la firma della Fimmg (sigla maggioritaria in Fvg), ma non quella dello Smi, coerente con la posizione nazionale (ma ha firmato l'ultrattività per il 2020-2021 dell'accordo integrativo regionale ponte 2019, con modifiche) né tantomeno quella dello Snami, che non ha proprio partecipato all'incontro. Intanto, si amplia la rete dei punti tampone a disposizione dei professionisti della salute: a Latisana dovrebbe diventare operativo a breve nella nuova funzione l'ex stazione ippica, a Rivignano un edificio in via Udine.

Soddisfatto Khalid Kussini (Fimmg), che punta molto sugli spazi pubblici messi a disposizione dei medici di base per fare i test, «sul modello di San Giorgio di Nogaro, dove abbiamo sperimentato che in 3-4 medici, con due infermieri, siamo riusciti ad arrivare anche a 200 tamponi al giorno dalle 8.30 alle 12.30. Si tratta solo di individuare più punti sul territorio, oltre alle sedi dei distretti. Comuni come Latisana o Rivignano Teor hanno già offerto degli spazi. Più punti disponibili ci sono e meglio è. I nostri ambulatori non sono affatto idonei. C'è una sola sala di attesa, non ci sono entrata e uscita differenziate». La spaccatura fra sindacati? «Lo Smi ha firmato l'altro documento ma non quello sui tamponi. Lo Snami non ha partecipato: ma i loro iscritti alle elezioni dell'Ordine provinciale non li hanno votati - dice Kussimi -. Avevamo oltre il doppio dei loro voti. I medici hanno scelto la soluzione, non il problema».

I medici di base faranno i test antigenici rapidi (dopo triage telefonico) ai contatti stretti asintomatici individuati dallo stesso dottore oppure dal dipartimento di Prevenzione o ai casi sospetti che dovessero trovarsi a visitare. Nel caso il medico operi in strutture messe a disposizione dall'Azienda per gli assistiti di altri camici bianchi, i tamponi saranno fatti anche a contati stretti asintomatici dopo 10 giorni di isolamento o in comunità (classi scolastiche o strutture residenziali, per esempio). Le sedi? Gli stessi ambulatori, spazi messi a disposizione dall'Azienda, casa del paziente, oppure la formula drive trough. La tariffa riconosciuta sarà di 18 euro per attività svolta negli ambulatori e di 12 per quella fatta fuori dagli studi. «Una delle curve della diffusione del Coronavirus riguarda infatti le persone che sono in isolamento che hanno raggiunto il numero di 10mila. È evidente che avere la Medicina generale in campo per affrontare questa situazione alleggerisce di molto le attività dei Dipartimenti di prevenzione», dice l'assessore Riccardo Riccardi. Come spiega il sindaco di Latisana Daniele Galizio, «siamo stati contattati dal distretto sanitario per l'individuazione di uno spazio dove fare i tamponi rapidi in modalità drive in e abbiamo individuato l'ex stazione ippica, un laboratorio didattico ora inutilizzato causa covid, con un parcheggio, che mettiamo a disposizione. Partirà presto, si parlava già di questa settimana». Anche a Rivignano Teor il sindaco Mario Anzil ha messo a disposizione «il piano terra dell'ex casa di riposo di via Udine, dove con accessi e percorsi separati potranno fare tamponi sia i medici di base sia la pediatra».

Fra i camici bianchi che hanno subito risposto presente alla chiamata alle armi per i test rapidi c'è anche un medico di base della Bassa (che chiede l'anonimato), attivo sin dal 1986, che a pieno titolo rientra «nelle categorie fragili, sia per età, sia perché ho avuto un intervento al cuore». Eppure, dice, non ci ha pensato un attimo: «Il presidio sul territorio è la prima cosa che un medico di base deve fare, indipendentemente da quanto gli possa costare. È chiaro che non vai allo sbaraglio, che avremo tutti i dispositivi di protezione. Io stesso ho contattato l'amministrazione comunale per attivare una postazione drive in, per fare più tamponi possibile. Bisogna dimostrare che la medicina di base c'è e si dà da fare. I soldi? Onestamente non sapevo neanche dei 12 euro. L'importante è la salute dei pazienti, ormai la situazione è sfuggita di mano. O facciamo un lavoro a tappeto oppure non fermeremo i contagi».

Camilla De Mori

