L'INTESA

UDINE Dopo la prima fumata nera, raggiunta l'intesa di massima con i medici di medicina generale per la campagna di vaccinazione. «Abbiamo il pre-accordo - conferma Khalid Kussini (Fimmg Udine) - con la Regione. Ora per correttezza e rispetto dei colleghi, sarà portato al direttivo di ogni sigla sindacale. Quindi andremo alla firma» che tutti auspicano in tempi brevi, brevissimi, una settimana, per coinvolgere i dottori di famiglia da subito nella partita più ostica, quella dei vaccini a casa degli over 80 intrasportabili. «Più che una quadra, è un ovaloide - ci scherza su il segretario dello Snami Stefano Vignando -. Ci sono alcuni, pochissimi, dettagli da definire, ma l'accordo di massima c'è. Io, però, ho posto delle condizioni», dai collaboratori di studio per tutti i medici al fondo di medicina generale.

LA TARIFFA

Definito in modo più articolato rispetto alla prima bozza (che faceva riferimento solo ai 6,16 euro a inoculazione) il trattamento economico: 6,16 euro a vaccino se fatto in un centro vaccinale o in un altro locale messo a disposizione dall'Azienda sanitaria, 10 euro se la somministrazione avviene nello studio del medico, 25,06 euro (6,16 euro più 18,90 euro per l'accesso domiciliare programmato) se viene fatta a casa del paziente. «Mentre qualcuno diceva che questo accordo non decollava perché i medici di base pretendevano il soldo, abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che non era così. I 6,16 euro restano - rileva Kussini -. Ma è cambiato molto il discorso dell'organizzazione e della popolazione target:». E comunque, aggiunge, il compenso indicato per i dottori di famiglia è sempre, per usare una metafora a lui cara, «un orecchio dell'elefante», considerando «quanto costerebbe una vaccinazione a domicilio con una squadra aziendale» e quanto tempo occorra a un dottore per fare una somministrazione a casa («I report aziendali parlano di 30-45 minuti a vaccino»). «Non è che così il medico diventerà ricco. A noi preme arrivare all'immunità di gregge».

TARGET

I primi assistiti che dovrebbero essere affidati ai dottori di famiglia sono «gli over 80 intrasportabili e le persone che abbiano una disabilità in almeno tre attività della vita quotidiana». A Kussini premeva molto un chiarimento anche sul consenso informato: «Normalmente, per un vaccino fatto presso l'ambulatorio, il medico è tenuto a trattenere le carte per 10 anni. Abbiamo dovuto specificare che se viene fatto in una postazione aziendale è l'Azienda che tiene il consenso informato». La firma pare scontata, anche se serve la condivisione con i colleghi: «Per correttezza lo ho già inviato a tutto l'esecutivo e domani (oggi ndr) ci incontreremo e poi manderemo le carte in Regione».

LO SNAMI

«Lo Snami non ha interesse a discutere delle cifre per i vaccini. Abbiamo cercato di convincere la Regione a risolvere i problemi del territorio», spiega Vignando. Anche gli ospedalieri di Aaroi Emac e Anaao Assomed, che avevano in verità scritto una nota critica ai tempi della fumata nera per l'accordo sui vaccini, «dicono che i medici di base hanno un sacco di cose da fare, che troppa gente va nei pronto soccorso perché il territorio non è potenziato Tutto sommato non hanno tutti i torti - dice Vignando -. Cosa aspetta la Regione a potenziare i territori?». Per i vaccini a casa lo Snami ha chiesto delle rassicurazioni: «Non è certo che il medico di medicina generale sia supportato da personale dell'Azienda. Abbiamo almeno chiesto che possano andarci due medici dello stesso gruppo, entrambi remunerati». Posto che gli anziani da immunizzare a casa, secondo i calcoli dell'assessorato, in provincia dovrebbero essere tremila «il grosso dell'impegno sarà rappresentato dall'attività nei centri per la vaccinazione di massa. Ho chiesto di aumentarne il numero, pensando anche a centri anziani o distretti, soprattutto nei comuni medio piccoli, per poterli usare come centri di prossimità senza far correre la gente di qua e di là».

LE CONDIZIONI

Ma pur avendo dato «un via libera di massima all'accordo, abbiamo posto delle condizioni», rileva Vignando. Intanto, lo Snami ha chiesto garanzie (e lo stesso trattamento tariffario a vaccino dei 900 medici di famiglia, «gli unici pagati un tanto per ogni assistito») anche per «tutti i medici pagati a quota oraria». Poi, a fronte della collaborazione assicurata, «chiediamo collaboratori di studio per tutti i medici che ne facciano richiesta, ma anche un fondo specifico per la medicina generale per raccogliere i risparmi fatti dai medici di base da investire sul territorio, in servizi ai cittadini, mentre oggi quei soldi finiscono in un capitolo sovraziendale indistinto».

Camilla De Mori

