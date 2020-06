L'INTERVISTA

UDINE Sfruttare il momento di crisi utilizzando la tecnologia come stimolo per una rapida ripartenza. È l'ottica propositiva di Fabiano Benedetti, ceo di beanTech, azienda friulana specialista nella Digital Transformation delle imprese. Un settore in espansione che ha portato la società - nata nel 2001 a Reana del Rojale, che offre lavoro a oltre 120 collaboratori - a chiudere il bilancio 2019 con un fatturato di quasi 15 milioni di euro. «Noi accompagniamo le aziende verso la digitalizzazione. In particolare, poiché siamo nati in quella che è definita la Manufacturing Valley, pensando alle imprese manifatturiere - spiega Benedetti - Aggiungiamo tecnologia alle macchine per farle lavorare, anche da remoto, in maniera più efficiente». Aziende magari brave a produrre macchinari, ma che non sempre sono in grado di sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla tecnologia. «Ora stiamo lavorando soprattutto sulla raccolta della grande mole di dati prodotti dalle macchine perché, che se opportunamente analizzati, possono migliorare l'efficienza del lavoro».

Siete un'azienda che, partendo dal Medio Friuli, si è conquistata uno spazio tra i grandi colossi che si occupano di IT. «Il segreto è stato non competere, ma allearsi con loro. Noi prendiamo le migliori tecnologie che loro producono e, creando del valore aggiunto, le offriamo ai clienti valorizzandole al meglio. In pratica siamo l'anello di congiunzione che mancava».

Prima della crisi eravate in grande espansione, questo stop cosa ha comportato? «Il mondo della tecnologia ha avuto una forte accelerazione. In questi tre mesi c'è stato un salto digitale che senza la crisi avrebbe richiesto almeno due anni. Questa situazione ha costretto tutti a imparare l'uso di strumenti che esistevano già, ma che forse per pigrizia o per paura di abbandonare la comfort zone non erano utilizzati. È come aver lanciato una macchina a tutta velocità che non potrà più fermarsi, neppure quando si tornerà alla normalità».

Ora però vanno formati i piloti. «La crisi è un'opportunità: chi l'ha capito e continuerà a investire resterà sul mercato, gli altri andranno in difficoltà. Un po' come accaduto con gli incentivi che hanno sviluppato l'industria 4.0. Chi li ha sfruttati al meglio adesso continua a crescere».

Lei sostiene che il Friuli Venezia Giulia può diventare la culla dello sviluppo digitale. Perché? «Siamo ai confini dell'impero e quindi partiamo in salita, ma è un territorio dove si lavora bene, con gente seria e preparata. Possiamo contare su tre università (Trieste, Udine e Sissa ndr) e su un ecosistema di aziende manifatturiere di livello. Certo, siamo piccoli e chi fa un errore si gioca il mercato, ma è uno stimolo per fare bene. In questi mesi, grazie alla tecnologia, si sono anche azzerate le distanze che ci penalizzavano verso l'esterno. Ora non è più necessario andare a Milano affrontando tutti i problemi di trasporti che abbiamo. Poi qui si vive bene, cosa che potrebbe attirare talenti o far restare quelli che ci sono».

Le cosiddette nuove tecnologie diventano sempre più fondamentali. Eppure già ora c'è chi le digerisce con difficoltà. Esempio il no al 5G che ha visto anche Udine tra i protagonisti. «Mi auguro si tratti di scelte politiche, di comodo verso gli elettori. È evidente che non c'è una strategia. È ovvio che senza nuove tecnologie la nostra regione non potrà diventare la culla dello sviluppo digitale. Come Confindustria stiamo cercando di portare avanti questo progetto, ma la Regione deve scegliere se vuole diventare davvero Digital Manufacturing Valley creando così ricchezza, oppure restare indietro».

I dubbi vengono anche in località periferiche come Lauco, Caneva o Pontebba. «I comitati del no ci sono sempre stati, ma spero vinca il buon senso anche perché non c'è dimostrazione che il 5G faccia davvero male. Di sicuro c'è solo che le scelte politiche possono condizionare la possibile ricchezza di un territorio. Pensiamo solo al fatto che abbiamo necessità di attirare talenti. A Udine, ogni anno, escono venti laureati in informatica. Sono troppo pochi. Dobbiamo quindi creare le condizioni per attirare gente da fuori».

In questi mesi abbiamo imparato velocemente che si può fare didattica on-line. La cosa ha però colto impreparate scuole e insegnanti. «La crisi ha fatto emergere ciò che sapevamo già. Nella scuola qualcuno ha avuto la capacità di adattarsi, altri no. Sono convinto che chi insegna inglese deve sapere l'inglese, chi insegna matematica la matematica, ma tutti devono saper usare le tecnologie digitali. Una volta l'insegnante sapeva tutto ciò di cui gli alunni necessitavano per affrontare la vita. Ora un ragazzo di dieci anni usa le tecnologie meglio di chi insegna, facendo perdere di credibilità l'insegnante».

Il Covid ha dato però una svolta all'insegnamento. «Sono convinto che la scuola non sarà mai più tutta frontale. Credo che la didattica a distanza diventerà strutturale. Esistono già corsi on-line di livello altissimo. Pensiamo anche alle università: in questi mesi ci si è laureati quasi solo on-line. Una cosa cui pensare, invece, è un metodo di apprendimento digitale. Credo che i ragazzi impareranno più velocemente e in maniera più produttiva anche perché le tecnologie permetteranno un modo più autonomo di studio».

Affidarsi troppo alla tecnologia non rischia di aumentare il gap tra vecchie e nuove generazioni? «Non credo sia un problema di età, quanto di paura a usare la tecnologia. Superata questa non conta essere giovane o no. Certo non tutti i lavori si potranno fare on-line. Chi lavora il legno non lo farà dal divano, ma sono convinto che la qualità del lavoro sarà migliore solo se verranno create le condizioni necessarie. Per questo mi auguro che il legislatore analizzi bene la questione e normi questo nuovo modo di lavorare. È arrivato il momento di regolamentare bene le cose anche per tutelare i lavoratori. Fino a oggi siamo stati tutti degli abusivi, ma se durante l'orario di lavoro fosse caduta una pentola sul piede, sarebbe stato infortunio o no?».

