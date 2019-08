CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAUDINE Italo debutta in Friuli e in alcune nuove piazze venete. Ed è già boom ancor prima che il primissimo treno faccia il suo viaggio inaugurale da Udine verso Roma. Il direttore commerciale della società, Fabrizio Bona parla di «più di tremila passeggeri che hanno prenotato il loro biglietto per il primo mese per le nuove partenze, dalle zone di Udine, Pordenone, Treviso e Conegliano». Un numero che la dice lunga. E, difatti, Bona non nasconde che «abbiamo grandi aspettative su questa tratta». Tanto che Italo sta già...