UDINE Eventi per animare la città, sostegno a chi è in difficoltà, investimenti per stimolare l'economia: è il tridente che il sindaco Pietro Fontanini schiera nella partita post-Covid19.

«Il nostro compito è di animare la città, farla diventare attrattiva spiega - Non possiamo sostituirci ai commercianti, ma possiamo renderla sicura, animata, pulita, accessibile, e creare degli eventi».

Appuntamenti anche importanti capaci di attirare i turisti: «Il Giro d'Italia a ottobre cita Fontanini - la seconda edizione udinese di Ein Prosit, che porta molte persone da fuori e per cui spero che ripeteremo i numeri dell'anno scorso. Abbiamo appena incontrato un operatore turistico che opera in Ungheria e che vuole proporre Udine e il Friuli come meta di turismo culturale ed enogastronomico. E, d'altronde, quest'anno si celebrano i 250 anni della scomparsa del Tiepolo che in città ha lasciato le sue opere più belle. Stiamo lavorando anche alla nuova edizione di Friuli Doc: certo, non sarà un anno da un milione di presenze, ma spero che per settembre le condizioni siano migliorate notevolmente; faremo un'edizione ridimensionata, ma vogliamo mantenere la tradizione e rilanciare il messaggio di Udine capitale del Friuli e delle sue bellezze e bontà».

L'altro strumento messo in campo, è quello della leva fiscale. Come agirete? «Abbiamo subito ascoltato le categorie, siamo stati i primi in regione a dare la possibilità di ampliare gratuitamente l'occupazione di suolo pubblico abbiamo sospeso i pagamenti fino a settembre e ora metteremo in campo aiuti economici grazie ad una gestione oculata dei conti, che ci ha dato un avanzo di 9 milioni di euro. Già con le nostre risorse riusciremo a fare bene; a questo si aggiungono i fondi della Regione, che ha messo la nostra stessa somma (929mila euro ciascuno, ndr) a copertura di Tari e Cosap e poi dovrebbe arrivare qualcosa da Roma, quindi il Comune sarà parte attiva. Stiamo pensando soprattutto a chi deve sostenere un affitto commerciale e alle riduzioni di tasse come quella dei rifiuti; stiamo anche valutando di limare l'Imu, che è un'imposta pesante».

L'amministrazione, non intende rinunciare al piano delle opere pubbliche; a cosa puntate? «Non si vive di soli aiuti, quindi faremo anche investimenti: abbiamo definito le linee per recuperare l'ex scuola Percoto in Largo Ospedale Vecchio e piazzale Venerio, dove rifaremo la pavimentazione; l'area attorno alla chiesa di San Francesco diventerà uno spazio per la cultura e gli eventi; la chiesa stessa avrà una nuova illuminazione per valorizzare gli affreschi medievali interni».

Che voto darebbe ai suoi due primi anni di mandato? «I voti è brutto darseli da soli (ride, ndr) Tra l'altro, io sono stato un insegnante e non lasciavo che gli allievi si giudicassero. Se devo farlo, però, mi do un'ampia sufficienza, un sette: siamo riusciti a impostare tantissime cose e a dare alla città quello che ci eravamo promessi, un nuovo ruolo, a recuperare la sua storia perché Udine era diventata una città degli extracomunitari, in cui giravano migliaia di richiedenti asilo; il problema non è risolto, ma lo abbiamo sicuramente ridimensionato».

Appena insediato, ha affermato che quello della sicurezza sarebbe stato un punto fondamentale. È ancora così? «Abbiamo aumentato gli agenti di dodici unità l'anno scorso e di 6 per quest'anno. Ci avviciniamo al rapporto ottimale di uno ogni mille abitanti. Questa è una delle differenze con il centrosinistra: noi siamo per dare sicurezza ai cittadini».

C'è chi afferma, dall'opposizione, che il segno del cambio di giunta ancora non si è visto, in meglio... «Abbiamo rivitalizzato il patrimonio storico, a partire dal restauro del Castello, grazie alla Danieli e all'ingegnere Benedetti; abbiamo avuto la forza e il coraggio di riprogettare quanto fatto dai nostri predecessori su via Mercatovecchio; abbiamo rinnovato le vie storiche della città, da Poscolle ad Aquileia e adesso anche Gemona. La nostra ambizione è poi di portare a Udine manifestazioni di spessore: il prossimo anno, ci sarà anche un appuntamento molto importante con una mostra di pittura a Casa Cavazzini, in collaborazione con don Geretti del centro di Illegio».

E per il futuro? «L'obiettivo è di completare le opere messe in cantiere: l'ex Percoto (un investimento di 6milioni) ospiterà uffici comunali riducendo le spese degli affitti, si proseguirà con le tre rotonde di viale Venezia, il completamento del Castello con la salita meccanica e il rinnovo del percorso da Piazza Primo Maggio; avremo concluso via Mercatovecchio con piazzetta Marconi per cui è pronto il progetto. Penso che il coronavirus ci abbia insegnato che è meglio andare di più a piedi o in bici: creeremo un tessuto ciclabile in città, cui si aggiungono i due grandi percorsi verso Lumignacco e verso Villa Primavera. E c'è Experimental City, con la sistemazione della ex caserma Osoppo, dove realizzeremo anche la nuova sede della Protezione Civile, che, in questo periodo, è stata fondamentale».

Sull'area ex Safau, che la Rizzani-De Eccher vorrebbe trasformare in un polo direzionale e non solo e chiede la collaborazione del Comune. Come risponde? «È una bella idea, e auspico che possiamo incontrarci quanto prima per parlare del recupero di un'area molto importante alle porte della città. Ci stiamo organizzando proprio per demolire l'ex caserma Piave lì vicina per ecreare un bosco in città e siamo quindi aperti a esaminare il loro progetto».

Per cosa vorrebbe fosse ricordato il suo mandato? «Per aver ridato alla città la sua immagine di capitale del Friuli, da città di provincia tormentata da immigrati clandestini, a città che recupera la sua storia e che vuole rappresentare il Friuli e il suo popolo».

La minoranza lo accusa di non ascoltare i cittadini. «Con Honsell c'era una sola persona delegata ai quartieri. Noi abbiamo costituito i consigli, con 9 componenti, proprio per sentire ciò che il territorio propone. Riguardo all'opposizione, io aspetto le idee: dicono che non facciamo nulla, ma entriamo nel merito delle cose. Sono preconcetti solo perché non appartengo alla loro parte politica ed è per questo che secondo loro ciò che faccio è sbagliato: non è un atteggiamento costruttivo. Ho fatto anche cose di sinistra che la sinistra non ha fatto, come la raccolta differenziata spinta che ha ottenuto ottimi risultati: siamo arrivati all'82 per cento di differenziata, quasi 20 per cento in più rispetto a prima».

L'emergenza sanitaria ha messo in luce alcuni alcuni governatori della Lega, come Zaia e lo stesso Massimiliano Fedriga. Influirà sulla leadership interna del partito? «Penso che Salvini abbia ancora molte cose da esprimere. Certo ci sono altre figure importanti, non ultima Fedriga che ha dimostrato di essere capace di affrontare la situazione ed è un ragazzo pieno di energia e capacità per avere ruoli ancora più importanti rispetto a quello di presidente della Regione. Adesso sta svolgendo un compito molto importante: far capire a Roma che i soldi non devono andare al fondo di solidarietà perché ne va del nostro futuro e della nostra autonomia».

Alessia Pilotto

