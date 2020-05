L'INTERVENTO

UDINE «Un impegno ingentissimo sui progetti che incidono maggiormente sul futuro delle nostre piccole e medie imprese con un'iniezione di servizi e tecnologie innovative». È questo il valore aggiungo della delibera approvata ieri dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Bini, che assegna 18 milioni di risorse aggiuntive per due bandi destinati all'innovazione tecnologica delle piccole e medie industrie, consentendo così di raggiungere una copertura che sfiora il 90 per cento delle domande ammissibili, per una platea di beneficiari di quasi 600 aziende.

GLI OBIETTIVI

Quasi 14 milioni di euro sono attivati sul bando investimenti tecnologici per la concessione di contributi alle Pmi per investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. La graduatoria di questo bando, approvata nel 2019, comprende 402 domande finanziabili per complessivi 36,2 milioni di euro. A oggi sono state finanziate 124 domande, di cui l'ultima solo parzialmente. Con i fondi stanziati ieri potranno essere finanziate le domande fino alla 334, più altre sei che godono della riserva per le imprese in area montana, raggiungendo una copertura dell'88,55 per cento. Per dare risposta a tutte le domande del bando, sarebbero necessari ancora 4,1 milioni.

Si tratta di progetti che, in media, hanno una qualità superiore rispetto a quelli presentati con il bando precedente, risalente al 2017. Oltre a essere aumentati, in media hanno ottenuto un punteggio pari a 63,46 punti rispetto ai 56,62 punti dei progetti di tre anni fa. I restanti 4,3 milioni, rispetto ai 18 complessivi messi a disposizione dalla delibera di ieri, vanno al bando per la concessione di contributi alle Pmi per il consolidamento in chiave innovativa mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazion (Ict). La graduatoria approvata il 23 marzo comprende 290 domande finanziabili, di cui 101 sono quelle già finanziate (l'ultima parzialmente) più una domanda finanziata mediante riserva montana. Anche in questo caso, la graduatoria troverà ulteriore copertura, fino alla posizione 243, più altre due domande che godono della riserva per le imprese in area montana, per una copertura complessiva dell'88,55 per cento. Restano da finanziare ancora domande per poco più di un milione di euro.

CON FINCANTIERI

Su proposta dell'assessore Bini, l'esecutivo regionale ha anche approvato lo schema di accordo di innovazione fra ministero dello Sviluppo economico, Regione e Fincantieri, che prevede il cofinanziamento del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato dalla società della cantieristica. «È un piano che avrà rilevanza per il territorio regionale ha spiegato Bini con positive ricadute occupazionali sia sull'indotto del settore, sia nell'unità centrale di progettazione a Trieste, dov'è prevista l'assunzione di nuove risorse qualificate». Il costo dell'operazione sfiora i 30 milioni ed è prevista una partecipazione pubblica di 7,4 milioni. Il progetto prevede di svolgere attività per 1.635 milioni e la Regione comparteciperà a questa spesa per il 3%, pari a 49 milioni. L'obiettivo è l'organizzazione dell'intero modello produttivo riguardante la costruzione e allestimento delle imbarcazioni da crociera; si prevede di realizzare una serie di navi di nuova generazione con elevatissimi livelli di efficienza, ottimizzando le modalità costruttive e realizzando scafi di maggior dimensione senza aumentare il perimetro fisico dello stabilimento, migliorando gli standard di qualità del prodotto e di sicurezza del lavoro.

AL CRO DI AVIANO

Il governatore Massimiliano Fedriga e il vice Riccardo Riccardi hanno partecipato alla cerimonia della firma per la pubblicazione degli atti di gara per la realizzazione della protonterapia, che permetterà di intervenire nei trattamenti terapeutici oncologici riducendo il danno ai tessuti non coinvolti dalla neoplasia, con esiti migliori per la qualità della vita del paziente. Un macchinario da 32 milioni di euro, da attivare entro il 2024.

Antonella Lanfrit

