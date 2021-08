Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVENTOUDINE Cimiteri in ordine, curati, come segno di rispetto per chi non c'è più e per chi è rimasto e magari trova nella visita in cimitero motivo di consolazione. È, questo, un aspetto della vita cittadina per nulla secondario, tanto che ieri il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha deciso di andare a verificare di persona che l'erba fosse tagliata al cimitero di Paderno, dopo certe segnalazioni di incuria avanzate da alcuni...