L'INTERVENTOUDINE Al via i lavori per bonificare l'ex battiferro di Udine. Palazzo D'Aronco ha infatti deciso di intervenire direttamente per mettere in sicurezza l'edificio fatiscente di via San Bernardo, dato che la proprietà, nonostante i decreti ingiuntivi, non ha mai fatto nulla. Le prime segnalazioni sulla pericolosità della situazione sono arrivate al Municipio nel 2014: la struttura ha una corte in comune con altre case e i residenti erano quindi preoccupati da tempo per la stabilità dei muri. L'edificio, che si affaccia anche sulla...