CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOGEMONA Partiranno a breve i lavori di manutenzione della roggia dei Molini, corso d'acqua che scorre sul territorio comunale Gemonese. Il tratto interessato riguarda il tratto di circa 6 chilometri che parte dalla frazione di Ospedaletto e arriva in via Paludo. Gli interventi, a cura del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, serviranno a ripristinare la sezione idraulica del corso d'acqua spiega il direttore tecnico Stefano Bongiovanni - che, a causa dell'infittirsi della vegetazione, potrebbe comportare il rischio, in caso di...