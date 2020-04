L'INTERROGAZIONE

UDINE Come mai i piccoli negozi sono stati esclusi dai buoni spesa? E quanto costa la ditta cui è stata data la gestione? A chiederlo è il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi, in una interrogazione. «Sono arrivati 526mila euro e il Comune ha affidato la gestione dei buoni spesa a Edenred spa di Milano, che ha convenzionato solo alcuni soggetti della grande distribuzione, escludendone altri e tutti i negozi di vicinato ha detto il consigliere -. Questo ha lasciato completamente scoperte alcune zone della città e categorie di negozianti. Inoltre, da ricerche in rete, pare che la Edenred chieda la commissione del 5% sulla spesa, pagando i negozi a 45 giorni, con un costo evidentemente insostenibile per i piccoli commercianti». Bertossi chiede quindi se sia vero il dato della commissione che sarebbe pari «nel caso specifico, a 26.300 euro sottratti al valore dei buoni spesa». «Gli alimentari di Fida Confcommercio Udine, invece, aderiscono alla richiesta del governo di applicare lo sconto sui buoni spesa dando subito grande disponibilità. Il 30 marzo continua Bertossi - Fontanini, assieme ad altri sindaci leghisti del Fvg, ha protestato contro il provvedimento governativo, ma non è stato altrettanto celere nel convocare associazioni di categoria e dei consumatori per concordare le modalità di distribuzione e di convenzione dei buoni». Ieri, invece, la maggioranza ha fatto il punto della situazione. L'assessore all'ambiente Silvana Olivotto ha annunciato che dal 14 aprile, riapriranno le due piazzole ecologiche di via Stiria e via Rizzolo. La prossima settimana, Palazzo D'Aronco incontrerà la Net per formalizzare il rinvio del casa per casa a Laipacco/Udine Est. Già slittato a maggio, ora si andrà a giugno. Verranno anche individuate nuove modalità per informare i cittadini, dato che è improbabile vengano permessi incontri come si faceva pre-emergenza. Nel frattempo, l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina sta analizzando la possibilità di concedere lo sconto Tari per marzo e aprile alle attività commerciali. La maggioranza sta anche pensando a una seduta del Consiglio per maggio, in una sede che permetta le distanze di sicurezza. Infine, in segno di sostegno da ieri sera è illuminata con il tricolore la Loggia di San Giovanni, grazie alla Gp Eventi. (Al.Pi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA