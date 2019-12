CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE Sardine a Udine il 13 dicembre, ma non in piazza Libertà come ipotizzato in un primo momento. Ieri Sofia Giunta, 22 anni, che dopo la laurea in Scienze politiche a Trento sta facendo la specialistica in Diritti umani a Padova, referente udinese del movimento, è andata in Questura per le autorizzazioni necessarie. «Abbiamo il via libera per il 13 dicembre alle 18.30, però faremo i permessi per piazza XX Settembre» e non per piazza Libertà, ha detto una volta uscita dagli uffici della Polizia. «Per piazza Libertà - ha...