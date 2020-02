L'INIZIATIVA

UDINE Non solo polemiche. Il tema rotatorie finisce anche al centro di un'iniziativa culturale. Viale Venezia e le sue rotonde presente passato e futuro è questo il filo conduttore della passeggiata architettonica che la sezione udinese di Italia Nostra propone per domenica 16 febbraio: accompagnati da storici di architettura e architetti i partecipanti si metteranno in cammino a partire da piazzale XXVII luglio per arrivare all'antica rotonda napoleonica prima del ponte sul Cormor.

Si parte alle ore 10 dal Monumento alla Resistenza con il saluto del Presidente di Italia Nostra di Udine, Gabriele Cragnolini, e del Presidente dell'Ordine Architetti di Udine, Paolo Bon, che ha aderito convintamente, inserendo la passeggiata tra le iniziative per l'aggiornamento professionale. Occhi puntati sul Viale Venezia e sulle rotonde che lo caratterizzano, due piazze circolari uscite dalla progettazione urbanistica degli ingegneri napoleonici che con questi due segnali vollero lasciare un razionale e ordinato segno sulla città fuori porta. Si comincerà illustrando il Monumento alla Resistenza ideato da Gino Valle (con Piera Ricci Menichetti, Federico Marconi e Dino Basaldella) quindi l'attenzione verrà rivolta al Tempio Ossario di Provino Valle e all'adiacente Palazzo Moretti di Ettore Gilberti. Quindi in cammino lungo il viale alberato sostando lungo il percorso a ammirare alcune ville (di Pietro Zanini e Ermes Midena, tra gli altri), e fermandosi all'imbocco di viale Firenze, che conduce all'ingresso del Cimitero monumentale. Si parlerà anche dell'architettura che non c'è più come la storica fabbrica di birra Moretti, che con il caratteristico Baffone dava il benvenuto a coloro che entravano in città. La carovana concluderà il percorso nell'antica rotonda sul Cormor. Sopravvive, anche se non più attiva, la Rocktonda prima sala da ballo e poi discoteca che per anni è stata la meta della Udine che si diverte.

Per quanto riguarda il futuro di Viale Venezia e le progettate nuove rotonde, in una nota di Italia nostra si legge che «la passeggiata offrirà un ulteriore spunto di riflessione per cittadini e amministratori, permettendo di mettere a fuoco alcuni aspetti di rilevante interesse architettonico e culturale. L'auspicio di Italia Nostra è sia possibile ripristinare e valorizzare lo storico piazzale circolare che concludeva prima del ponte sul Cormor il rettifilo napoleonico di viale Venezia, allora via Eugenia e che si trova a soli 150 metri dalla futura rotonda di fronte al supermercato Lidl».

© RIPRODUZIONE RISERVATA