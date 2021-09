Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAUDINE Le lingue del Friuli e dei Paesi contermini come strumento prezioso per riallacciare contatti «uscendo dal tunnel che abbiamo attraversato» e come originalità, «capace di evitare il rischio del livellamento e dell'omologazione connessa alla diffusione della tecnologia, pur preziosissima». È con queste motivazioni che ieri il fondatore di Città Fiera, Antonio Maria Bardelli, ha tenuto a battesimo il sito plurilingue...