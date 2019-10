CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE L'aggressione turca alla regione siriana del Rojava ha scatenato l'indignazione nel mondo e anche Udine ha deciso di dimostrare la sua solidarietà al popolo curdo, lasciato solo ad affrontare l'attacco. Lo farà con ben tre manifestazioni, tutte in programma per oggi, tra le 17 e le 18.PREGHIERA LAICALa prima comincerà alle cinque del pomeriggio, in piazza XX Settembre, per un momento di silenziosa preghiera laica: gli organizzatori invitano a partecipare senza striscioni e senza bandiere, solo in nome e per conto di noi...