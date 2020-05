L'INIZIATIVA

UDINE Con il boom del delivery e del cibo da asporto, debutta un nuovo servizio gratuito per fornire tutte le informazioni su consegne e prenotazioni. L'associazione Io ci vado di Martignacco, la start up WillEasy srl di Udine, insediata al parco scientifico, con la collaborazione di CrowdM Italy di Trieste e MyFood di Trento con il progetto Willeasy place, patrocinato da Anci Fvg e Confesercenti Udine, sono pronte per offrire supporto ad aziende e clienti offrendo un servizio gratuito per fornire tutte le informazioni sulle consegne a domicilio e servizio di prenotazioni per asporto, gestione dei menu online, grazie ad un motore di ricerca semplice, veloce ed intuitivo. Da lunedì 4 maggio le aziende potranno registrarsi gratuitamente andando sul sito www.willeasy.net e nei giorni successivi sul portale sarà attivo anche il motore di ricerca. Il servizio viene inizialmente promosso, grazie ai patrocini ricevuti, in Friuli Venezia Giulia ma è disponibile su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è di implementare in futuro nuove funzionalità come ad esempio gestione degli ordini, pagamenti online, e-commerce ed integrazioni con i sistemi che gli esercenti già dispongono per fare diventare Willeasy Place un mercato virtuale dove comperare dalle aziende locali. La data del 4 maggio è stata scelta perché da quella data inizierà la fase di vero cambiamento e gli imprenditori dovranno in pochissimo tempo attrezzarsi con questi strumenti se vorranno evitare di perdere clientela e fatturato: un canale per pubblicizzare il servizio di consegna a domicilio o servizio per asporto, uno strumento semplice ed economico per farsi contattare e ricevere le richieste dei clienti, un menu o listino on line. Da subito saranno attive queste funzionalità: ricerca delle attività che consegnano nella mia zona, chi fa servizio per asporto, metodi di pagamento e tipi di buoni spesa comunali, gestione dei locali preferiti, menu interattivo online con filtri in base agli allergeni o ingredienti, contatto dell'esercente tramite whatsapp, telegram, email o telefono. William Del Negro, presidente della startup innovativa WillEasy srl commenta: «In questo momento storico di profondo cambiamento delle abitudini di vita ma anche dei modelli di business delle aziende non potevamo stare fermi e quindi assieme all'associazione e a CrowdM Italia, sempre con l'obiettivo di semplificare la vita delle persone rendendo le informazioni importanti facilmente fruibili ed alla portata di tutti, abbiamo voluto supportare gli Enti locali ed Associazioni di categoria dando vita a quello che è un nuovo elemento dell'ecosistema Willeasy».

Ma cosa ha di diverso questo servizio rispetto agli altri già presenti? «Ci sono diversi servizi simili, a livello locale ed alcuni a livello nazionale, che possono essere altrettanto validi. Noi ci differenziamo per il fatto che con questo servizio gratuito, proposto per l'inserimento anche su Solidarietà digitale, gli esercenti possono entrare a far parte del mondo Willeasy con il vantaggio di non aderire ad un progetto che finirà con il Covid-19 ma essere i primi a far parte del primo motore di ricerca dell'accessibilità, di poter in futuro aver accesso a tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione per migliorare la ricettività delle proprie strutture e dei propri negozi, per diffondere informazioni ad oggi irreperibili sul web. Con Willeasy le aziende saranno accompagnate verso un processo di trasformazione digitale».

