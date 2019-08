CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE Arriva in porto il progetto della web Tv Udimus, il progetto che era stato annunciato già lo scorso anno dall'amministrazione Honsell e che puntava - attraverso finanziamenti europei previsti dal Por-Fesr 2014-2020 - a creare una Tv via internet che potesse portare nelle case degli spettatori, su Tv, personal computer, tablet o smartphone, i tesori conservati nelle sale dei musei cittadini. E non solo, perché, nelle initenzioni della web Tv - così come era stata annunciata a suo tempo - c'erano anche le ipotesi di...