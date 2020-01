L'INIZIATIVA

UDINE Anche i cani potranno entrare nei musei. Ad annunciarlo è stato il sindaco che ha spinto per una modifica del regolamento di accesso, così da accontentare anche chi ha un amico a quattro zampe. «Era proibito fino ad oggi portare i cani nei Civici Musei ha detto -, ma oggi la giunta ha deciso che sarà permesso a quelli piccoli». «La legge regionale 20 del 2012 è entrato nello specifico l'assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot -, prevede che i cani possano accedere ai locali commerciali e agli uffici aperti al pubblico; già quindi era loro permesso entrare in Comune e in biblioteca. Ora modifichiamo il regolamento, che era precedente a quella legge, e diamo disposizione che possano farlo anche nei musei cittadini: da Casa Cavazzini a quelli del Castello, al Museo Etnografico e un domani al Palamostre e al Museo di storia naturale». La novità riguarda solo gli animali di taglia piccola (indicativamente fino a 10 kg) e di media (fino a 25 kg), che potranno entrare in braccio ai loro padroni o a stretto guinzaglio; per loro non ci sarà sovrapprezzo. «Questo ha continuato Cigolot -, ci allinea anche ad altre grandi realtà italiane ed estere: è un segno di attenzione». L'accesso è ad esempio ammesso all'Hangar Bicocca di Milano, al Museo del Cinema e alla Mole Antonelliana a Torino, alla Reggia di Venaria, agli scavi di Pompei e al Museo Archeologico di Spoleto. Nella stessa seduta di giunta, l'esecutivo ha approvato anche i prestiti per due quadri presenti nelle collezioni comunali: si tratta de I Gladiatori di Giorgio De Chirico (che verrà prestato al Museo Archeologico di Napoli) e il Taglio bianco di Lucio Fontana che invece andrà a Illegio.

