CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE (Al.Pi.) Per il suo secondo appuntamento, l'iniziativa Voi siete qui, promossa da Palazzo d'Aronco e dall'Università di Udine, propone un percorso di esplorazione della città sotto il segno dei Luoghi, linguaggi e simboli, attraverso arte, architettura, musica e danza. L'evento è in programma per martedì 2 luglio, e si snoda in due parti, entrambe a partecipazione gratuita: alle 17, da Casa Cavazzini partirà l'itinerario guidato da giovani esperti, sul tema Contaminazioni, tra Medioevo e Contemporaneo, che si snoderà...