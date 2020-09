L'INIZIATIVA

UDINE (al.pi.) Controlli, anche in borghese, per verificare il rispetto delle regole anti-covid durante Friuli Doc. Mancano due giorni, ormai, all'inaugurazione della 26esima edizione dell'evento enogastronomico settembrino, rivoluzionato dalle misure introdotte per l'emergenza sanitaria. La parola d'ordine di quest'anno è, infatti, sicurezza. La manifestazione occuperà sostanzialmente le piazze cittadine (Venerio, XX Settembre, Duomo) cui si aggiungono Largo Ospedale Vecchio, via Mercatovecchio, Aquileia e Manin: ai punti di accesso verrà quindi misurata la temperatura (previsti anche quattro covid box) e la registrazione dei dati anagrafici; non ci saranno invece controlli ai varchi per le vie coinvolte da Udine sotto le stelle (Grazzano, Gemona, Poscolle, Aquileia, Largo dei Pecile). Per entrambe le iniziative, però, sarà consentito solo il servizio ai tavoli e musica senza amplificazione; gli operatori, quindi, saranno responsabili delle proprie aree di competenza e dei propri stand e, allo stesso tempo, l'amministrazione ha lanciato un forte appello alla responsabilità individuale di tutti i partecipanti. Non mancheranno le verifiche da parte delle forze dell'ordine: «Come sempre ha spiegato l'assessore Alessandro Ciani -, l'obiettivo è di fare prevenzione, ma ci saranno controlli serrati, anche in borghese. Se gli anni scorsi venivano effettuati soprattutto per prevenire casi di ubriachezza, accattonaggio e vendite abusive, quest'anno saranno concentrati in particolare sul rispetto delle regole anti-Covid». Chi non rispetta le misure stabilite nelle modalità di partecipazione dovrà pagare una sanzione da 50 a 300 euro, oltre all'immediata sospensione dell'attività per tutta la durata della manifestazione. Dal 10 al 13 settembre, saranno resi omogenei i limiti di orario di Friuli Doc e quelli di Udine sotto le stelle: giovedì fino all'una di notte, venerdì e sabato fino alle due, domenica fino a mezzanotte (la musica, invece, va spenta prima). In occasione di Friuli Doc, Largo dei Pecile ha preparato una serie di eventi, organizzati dall'associazione Aps Brainery Academy in collaborazione con i commercianti.

