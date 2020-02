L'INIZIATIVA

RIGOLATO Raccontano che fu un angelo a suggerirgli, dal cielo, di diffondere nel suo Paese, il Giappone, i racconti dei Borghi meravigliosi d'Italia. Fu così che Kuszuhiva Taghuci produsse, nel 2007 questo programma televisivo che ha tutt'oggi un enorme successo nel Sol Levante. Ora lui non c'è più. È morto nel 2016, ma il nuovo produttore Terashima ne ha seguito le orme ed è arrivato a scegliere, tra queste piccole perle, Rigolato, il 333esimo borgo raccontato. La troupe è approdata ai piedi dei monti Neval e Pleros nei primi giorni di gennaio dove è rimasta fino a pochi giorni fa. Il nostro scopo - dice Miyako Masaki, accompagnata dal regista Ruota Skimadaka e due foto operatori della ma&m mediaservices, azienda d'appoggio per tutte le tv giapponesi a Roma - è trasmettere i valori su cui fondare la nostra memoria, personale e comune. Così fanno interviste-fiume scandagliando, nelle loro case, gli animi di chi desidera raccontarsi. Prima di raggiungere la nostra meta - spiega sempre Masaki - scriviamo ai sindaci se siano interessati al programma che illustriamo. Sempre premettendo che non chiediamo denaro ma nemmeno lo offriamo a chi si lascerà, volontariamente coinvolgere. Il caso di Rigolato è stato unico evidenzia - il vicesindaco non si è limitato ad esprimersi ma ha coinvolto la popolazione per collaborare con noi e la risposta è stata grande. Di solito, la lista delle persone disponibili è di 5 o 6 volontari che qui, invece, sono stati ben 20. Tantissimi per un paese di nemmeno 500 abitanti. Così sono passati alla prima intervista, che è sempre telefonica. Abbiamo chiesto sempre come trascorrono la vita quotidiana, se siano entusiasti del loro lavoro o se nutrano una passione particolare. Il programma andrà in onda solo in Giappone nel mese di febbraio. Il sogno di tutti è vederli tornare con una registrazione ed organizzare una serata in cui quelle immagini potranno essere proiettate e condivise. Il vicesindaco di Rigolato Daniele Candido si è detto orgoglioso di questa visita che ci ha arricchito culturalmente ed incuriosito particolarmente. Abbiamo avuto un'occasione preziosa di essere visti e compresi.

