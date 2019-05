CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVALIGNANO Visto il grande successo dell'iniziativa che ha visto trasportare nel corso della stagione balneare oltre 50mila passeggeri tra le sponde friulana e veneta, il passo barca sul fiume Tagliamento è stato confermato anche per l'estate 2019. Il servizio riprenderà operativo già con martedì prossimo. L'iniziativa è gestita dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni e dal Consorzio Bibione Live in collaborazione con la Regione, il Comune di Lignano Sabbiadoro, quello di San Michele al Tagliamento e la società Lignano Pineta Spa. In...