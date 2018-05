CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVALATISANA In occasione della Settimana della bonifica, evento organizzato dall'Anbi (associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue) che è in corso e durerà fino a domenica 27 maggio, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana organizza domani la Giornata della bonifica, evento regionale che si svolgerà presso la Conca di Bevazzana, in comune di Latisana in via Volton 3, a partire dalle ore 16.Introdurranno il pomeriggio i saluti di Daniele Galizio, sindaco di Latisana, Luca Fanotto, primo...