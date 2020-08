L'INFORTUNIO SUL MEDUNA

PORDENONE È ancora ricoverato con prognosi riservata all'Ospedale di Udine Giacomo B., il 22enne di Castelfranco Veneto che sabato pomeriggio ha rischiato di annegare nel Meduna a Cordenons. Il giovane, che era stato salvato da un bagnante che aveva sentito le urla degli amici, era stato trasportato al Santa Maria degli Angeli, ma nella serata di sabato è stato successivamente trasferito nel nosocomio udinese: nel tuffo che aveva fatto nel Meduna, infatti, il ragazzo si era procurato gravissime lesioni per cui si è reso necessario sottoporlo a un delicatissimo intervento chirurgico. Secondo una ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe battuto la testa nel tuffo e avrebbe quindi iniziato ad annaspare. È finito sott'acqua, poi è riemerso ma la corrente lo stava trasportando a valle. Sono stati gli amici a raggiungerlo e, visto che ormai era incosciente, di peso lo hanno portato a riva. La fortuna ha voluto che un bagnannte, che conosce bene la zona e le manovre di primo soccorso, si trovasse da quelle parti. Il suo intervento è stato provvidenziale. Il giovane non dava segni di vita: non respirava e il suo cuore aveva smesso di respirare. Il bagnante, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, gli ha praticato il massaggio cardiaco. Dopo qualche minuto, il 22enne ha ripreso a respirare.

