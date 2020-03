L'INFORNATA

TRIESTE La Regione prevede di procedere a 259 assunzioni nel corso dell'anno. Lo si riscontra in un provvedimento varato dalla Giunta Fedriga su proposta di Pierpaolo Roberti, assessore alle Autonomie locali e al Personale (Lega), che definisce i fabbisogni dell'Amministrazione Fvg. L'esborso finanziario per un'operazione complessiva di rafforzamento del personale ammonterà a 8,550 milioni di euro. Nel dettaglio, 207 assunzioni indurranno una spesa per le casse regionali pari a 8,1 milioni. Riguardano 84 persone di categoria D, 79 di categoria C, 41 di categoria B e 3 guardie del Corpo forestale regionale. In tale perimetro, tuttavia, è compresa anche la spesa per la stabilizzazione di 3 giornalisti di categoria D, rimasti finora a lungo in una condizione di precariato. A tale infornata occorre aggiungere un'altra previsione regionale: l'assunzione di 22 unità di personale di categoria D con il profilo professionale di specialista amministrativo-economico e di altre 30 di categoria C con il profilo professionale di assistente amministrativo-economico. La Regione puntualizza che tali assunzioni non incideranno sui budget previsti per le assunzioni e che saranno realizzate mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Amministrazione regionale per le specifiche esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Questa misura specifica si spiega con lo scopo di conseguire un corretto livello di funzionamento dei servizi dei Centri per l'Impiego. Inoltre, quanto alle categorie sociali protette, la Regione mette in conto di procedere a 5 assunzioni delle quali 4 per adibire i neo-assunti al servizio di centralinisti nei principali Centro per l'impiego.

TRASFERIMENTI

Saranno 15 i dipendenti interessati dal trasferimento di personale attualmente utilizzato con l'istituto del comando, un'operazione questa che consente di far fronte alle esigenze occupazionali riscontrabili spiega l'assessore Roberti - con l'utilizzo di personale in possesso di professionalità e conoscenze già maturate nella Pubblica amministrazione. Si tratta di 5 dipendenti inquadrati nella categoria D, 9 dipendenti di categoria C e uno di categoria B. Un discorso a parte riguarda le posizioni di comando dall'esterno nell'ambito dei vari settori dell'Amministrazione: la Regione infatti prevede di attribuire 15 posizioni di comando che dovranno provenire da enti non appartenenti al Comparto unico, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati dal direttore generale, in accordo con il direttore centrale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. Tutto questo avverrà a valle delle valutazioni organizzative espresse dalle singole Direzioni regionali sulla scorta delle proprie emergenze di organico di fatto. Si attingerà in ogni caso viene chiarito dalla Giunta sulla base dei concorsi pubblici già banditi dall'Amministrazione regionale e in fase di attuazione, per la durata massima di un anno.

I PRECARI

La Regione, sempre con il medesimo provvedimento, ha deciso di prorogare i contratti a termine attualmente in essere, beninteso quando la legge nazionale lo consenta. Ci riferiamo al Decreto Dignità varato dal Governo Cinque Stelle-Lega, che limita a 24 mesi la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato con un massimo di 4 proroghe. Del pari, si procederà alla proroga dei comandi attualmente in essere, a condizione che tali circostanze di necessità producano effettive richieste in tal senso da parte delle varie Direzioni regionali.

CULTURA E LAVORO

La Giunta Fedriga ha sancito l'attivazione di procedure di mobilità intercompartimentale (ossia all'interno del Comparto unico fra Regione ed Enti locali) per il reclutamento di 5 unità di personale di categoria D spiega Roberti - in possesso dei requisiti e dell'esperienza professionale individuati dalla Direzione centrale cultura e sport. Lo scopo è la necessità di garantire supporto tecnico-operativo per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e per il sostegno ai progetti di inserimento di nuovi beni nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'Unesco, chiarisce l'assessore regionale. E sempre pescando nell'ambito del Comparto unico del pubblico impiego, la Regione intende coprire 2 posizioni di categoria D con il profilo-turistico culturale per sopperire alle specifiche esigenze dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Fvg.

Maurizio Bait

