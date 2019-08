CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEUDINE In Friuli Venezia Giulia aumenta il consumo di farmaci per la disfunzione erettile, soprattutto tra i giovani. Dai più noti Viagra, Cialis, fino al francobollo dell'amore, più comodo se non c'è un bicchiere d'acqua a portata di mano, questi prodotti sono sempre più utilizzati in regione fino ad arrivare nel 2018 a 2,8 dosi di farmaco consumate giornalmente ogni mille abitanti, un aumento del 4,2% rispetto all'anno precedente (Rapporto Osmed 2018) e con un'escalation se si considera un arco temporale ancora più lungo. «La...