L'INCONTROUDINE Al via i lavori di pavimentazione di via Aquileia. Il cantiere da 600mila euro, stimato sui 130 giorni complessivi, partirà il 10 giugno e, per ridurre i disagi, sarà suddiviso in tre lotti: il primo tra via Gorghi fino e via Giusti; poi il tratto tra via Giusti e Chiesa del Carmine e, successivamente, da lì a Porta Aquileia. Il Comune di Udine ha illustrato modalità e cronoprogramma dell'intervento ieri, in una riunione con commercianti e residenti, cui hanno partecipato il sindaco Pietro Fontanini, il vice Loris...