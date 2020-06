L'INCONTRO

UDINE (Al.pi.) Un bosco all'ex caserma Piave, il recupero del Parco del Torre e il raddoppio di quello del Cormor. L'amministrazione punta sul verde cittadino e chiede la collaborazione di Legambiente. Ieri mattina, il sindaco, con il vice Loris Michelini e l'assessore all'ambiente Silvana Olivotto, hanno incontrato i rappresentanti dell'associazione ambientalista Gabriele Chiopris (presidente del Circolo Laura Conti) e il membro del direttivo, Mauro D'Odorico, per definire un metodo di confronto in vista della creazione del bosco urbano nell'ex compendio militare di via Lumignacco, per cui Legambiente presenterà proposte a Palazzo D'Aronco: «L'iter burocratico relativo al progetto di recupero l'area dell'ex caserma Piave attraverso la creazione di un bosco urbano è già stato avviato da parte del Comune ha detto Fontanini - è un intervento perfettamente in linea con l'attenzione al tema dell'ambiente e del verde cittadino che quest'amministrazione ha posto come priorità fin da inizio mandato. Riteniamo fondamentale mantenere un dialogo costante con una realtà come Legambiente, che presenterà alcune idee delle quali terremo conto. Ma è mia intenzione proseguire con la rivoluzione verde in città sia attraverso il completamento dei progetti in essere, in particolar modo il recupero del Parco del Torre e l'allargamento del Parco del Cormor, sia attraverso il rimboschimento di altre aree dismesse di proprietà del Comune». Quello che l'amministrazione sta portando avanti, secondo Michelini è un piano di «portata storica. Al nostro insediamento ci siamo trovati a gestire una situazione complicata, nella quale la manutenzione era stata eseguita senza una strategia complessiva. Siamo intervenuti solo dove necessario e, dove abbiamo potuto, abbiamo ridotto l'impatto di certe opere rispetto a come pensate dalla precedente giunta, ad esempio nella realizzazione della ciclabile di via Cividale, per la quale era previsto l'abbattimento di entrambe le file di magnolie presenti: noi riusciremo a salvare la fila sul lato nord». La proposta di Legambiente, che pensa a bandi europei come fonti di finanziamento e punta a un piano generale di gestione del verde, è di realizzare un sistema forestale all'interno e all'esterno del tessuto cittadino: non un parco urbano tradizionale, ma un complesso boschivo che svolga i propri servizi ecosistemici. In questo senso, il bosco all'ex Piave costituirebbe un'esperienza apripista allo sviluppo di una progettualità ampia e socialmente partecipata di forestazione.

