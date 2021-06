Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENTEUDINE È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Trieste un motociclista di 50 anni di Latisana, rimasto coinvolto in un incidente stradale, ieri mattina intorno alle 7, a Lignano, all'incrocio tra viale Centrale e via Amaranto. A seguito dello scontro tra i due veicoli, la sua moto Kawasaki si è ribaltata e il conducente è stato sbalzato a circa dieci metri dal punto in cui è avvenuto l'impatto. Il centauro stava...