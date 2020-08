L'INCIDENTE

TOLMEZZO È stato recuperato dall'elisoccorso un uomo di 89 anni rimasto ferito sul Monte Dobis dopo una caduta di venticinque metri lungo un pendio a quota 1000 di altitudine. L'uomo, originario di Fusea ma residente in Svizzera, aveva lasciato la sua auto in località Curiedi e si era incamminato da solo per raggiungere la cima nella tarda mattinata, quando è scivolato procurandosi vari traumi e ferite. A notarlo è stato un giovane che saliva sulla stessa cima dal versante di Fusea che ha chiamato alle 15.15 il Nue 112. Sul posto è arrivato dopo circa mezz'ora di cammino, assieme alla Guardia di finanza di Tolmezzo, un tecnico del Soccorso alpino, infermiere professionale, che gli ha fatto una prima valutazione. Il ferito, che ha riportato seri traumi e rimane sotto osservazione considerata l'età avanzata, è stato caricato a bordo dell'elisoccorso con un verricello, con l'aiuto del tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino, dopo essere stato messo nel materasso a depressione e imbarellato. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'intervento si è chiuso alle 17.30.

Altri due interventi sono stati effettuati sempre nella tarda mattinata di ieri.

A Forni di Sopra è stato soccorso un ciclista di 34 anni residente a Trieste, D. B., caduto violentemente durante una discesa da Casera Tartoi in prossimità dell'arrivo nell'abitato di Forni, accanto alla strada. Traumi alla spalla e in altre parti del corpo per il giovane - fortuantamente indossava il casco protettivo, andato distrutto - che è stato coadiuvato anche dai tecnici della locale stazione del Soccorso Alpino accorsi in aiuto dell'ambulanza.

A Tarvisio è stata invece un'altra donna, S. C. di 82 anni residente a Udine, a rimanere ferita per una caduta, mentre percorreva il sentiero del belvedere ai Laghi di Fusine. Trauma cranico e lussazione alla spalla per lei. Anche qui i tecnici della stazione di Cave del Predil sono accorsi a supporto dell'ambulanza giunta sul posto dell'infortunio.

