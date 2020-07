L'INCHIESTA

UDINE L'indagine aperta dalla Procura di Udine sulla vicenda delle magliette Centro Stupri ha portato all'iscrizione sul registro degli indagati delle prime otto persone, si tratta dei ragazzi residenti nel Friuli Collinare, protagonisti dello sconcertante episodio delle t-shirt e dei successivi post sui social accaduto nel fine settimana del 13-14 giugno scorso. Le ipotesi di reato formulate sono le medesime avanzate dalla Digos, istigazione a delinquere e incitamento all'odio razziale. Secondo quanto si è appreso, la prima accusa è relativa al messaggio contenuto nella maglietta, quel Centro Stupri stampato sopra un'auto che i ragazzi hanno indossato all'esterno e all'interno di due locali di San Daniele dove si erano radunati per festeggiare, mentre la seconda è legata ai post sui social network che sono stati pubblicati quando la vicenda è diventata di dominio pubblico, attraverso i quali si sono spinti in pesanti messaggi a sfondo razziale e contro le donne.

LA PROCURA

Dalla Procura di Udine si apprende anche che l'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Claudia Danelon, è ancora in corso e che sono al vaglio le posizioni di altre persone. Possibile, quindi, che altri soggetti vengano iscritti nel registro degli indagati già nelle prossime ore quando terminerà la prima fase di accertamenti. La Digos, a cui sono state conferite le indagini, ha ascoltato ieri in mattinata anche il titolare dell'attività di Lignano che ha stampato le magliette incriminate. Ricordiamo che sul tavolo dei magistrati friulani sono stati depositati anche due esposti, da un lato quello delle Donne Democratiche del Fvg e dall'altro l'associazione ZeroSuTre impegnata nell'assistenza alle donne vittime di maltrattamento e violenza. I primi ad essere colpiti sotto il profilo amministrativo invece erano stati nei giorni scorsi i gestori dei locali che avevano ospitato la comitiva: il Questore di Udine aveva già disposto infatti, ai sensi ai sensi dell'articolo 100 del Tulps a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e dell'ordine pubblico in generale, la chiusura per 15 giorni delle due attività dove i giovani avevano indossato la maglietta il Jonny Luanie di San Daniele del Friuli - e dove avevano trascorso la serata il Kursaal di Lignano - accreditandosi come appartenenti al sedicente Centro Stupri. Se nel primo caso il legale del ristorante sandanielese aveva annunciato la rinuncia al ricorso, nel secondo caso invece l'avvocato della discoteca ha preannunciato l'istanza per la revoca della sospensione. A San Daniele del Friuli nel frattempo continuano le iniziative di sensibilizzazione, dopo l'idea lanciata da una giovane del paese collinare, Ginevra Morgante, che ha lanciato l'hashtag centro scuse con l'invito a scegliere un'immagine personale dal rispettivo rullino fotografico e condividerla accompagnata dall'hashtag #centroscuse al fine di esporci tutti insieme e far sentire la nostra voce ha spiegato. L'iniziativa è stata sostenuta anche dal sindaco Pietro Valent che attende un incontro con i giovani responsabili dei fatti e i loro familiari. Così come si sta dando da fare il centro risorsa donna dedicato a Nadia Orlando e che attualmente segue un centinaio di donne vittime di violenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA