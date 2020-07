L'INCHIESTA

UDINE Dopo l'inchiesta sugli appalti che ha travolto Premariacco e Torreano, le difese degli accusati finiti nel mirino dei finanzieri friulani coordinati dalla Procura di Udine, si preparano ad affrontare gli interrogatori di garanzia. L'articolata indagine delle Fiamme gialle contesta, a vario titolo, agli indagati diverse ipotesi, fra turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica di pubblico ufficiale in atti pubblici, traffico di influenze illecite, truffa, falsità in testamento olografo e peculato. L'avvocato Guglielmo Pelizzo, che assiste il sindaco di Premariacco (ora sospeso) Roberto Trentin, 50 anni, finito agli arresti domiciliari (come la responsabile dell'ufficio tecnico del suo Comune, Veronica Virginia Del Mestre, 34 anni, e il referente di quello di Torreano, Bruno Previato, 62), all'esito dell'interrogatorio del suo assistito chiederà la revoca della misura, ritenuta dal difensore «eccessiva e ingiustificata» o quantomeno una sua revisione. E lo stesso farà Maurizio Conti, legale di Bruno Previato.

GLI AVVOCATI

«Mi riservo domani (oggi ndr) se possibile di esaminare il fascicolo processuale: spero già domattina», fa sapere Pelizzo. E aggiunge: «Per l'interrogatorio di garanzia ancora non mi è stato notificato nulla quindi ritengo avverrà la prossima settimana». Oltre a ribadire di ritenere «assolutamente eccessiva e ingiustificata la misura applicata al sindaco di Premariacco in relazione alla portata dei fatti e alla circostanza che il quadro ipotizzato non è modificabile», l'avvocato Pelizzo chiarisce che il suo assistito assicura una volta di più di non aver mai percepito alcunché e di non aver fatto nulla per tornaconto personale. «Trentin - dice l'avvocato Pelizzo - non ha mai esercitato né pressioni né minacce volte a turbare la libera scelta del contraente. L'ipotesi di reato principale, infatti, ha quale elemento costitutivo la presenza di minacce o pressioni, ma allo stato non viene precisato né specificato in cosa consisterebbero queste asserite minacce o pressioni». Secondo il legale «mancando l'individuazione di condotte minacciose o pressioni non risulta integrato uno degli elementi del reato principale ipotizzato a carico del mio assistito», ossia l'ipotesi di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ipotesi «che comunque Trentin contesta». Quanto alla strategia da adottare davanti al magistrato, «il sindaco Trentin sta valutando se chiarire già in sede di interrogatorio di garanzia ogni dettaglio». Di certo, aggiunge Pelizzo, «all'esito dell'interrogatorio di garanzia verrà formulata istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari o quantomeno di revisione della misura»

L'avvocato Rino Battocletti, che assiste la funzionaria Del Mestre spiega di non aver ricevuto ancora l'invito all'interrogatorio: «Non ho ancora avuto accesso agli atti di cui chiederò copia domani (oggi ndr). Non ho parlato ancora approfonditamente con la cliente. La sua allo stato mi pare una posizione del tutto marginale». Maurizio Conti, legale di Bruno Previato, sostiene che «da una prima occhiata, mi sembra che la contestazione che viene rivolta al mio assistito non regga nella maniera più assoluta. Non ho ancora compiuto un'analisi totale degli atti, ma già sin d'ora mi sento di affermare la totale inconfigurabilità dell'ipotesi d'accusa. Sono orientato a sostenere l'interrogatorio, perché il mio assistito possa parlare e spiegare che non c'è nulla di male, che si è trattato di una procedura sotto soglia regolarissima, da cui emerge solo che il geometra Previato ha fatto risparmiare quattrini all'amministrazione. Se riusciamo con queste spiegazioni, che mi sembrano abbastanza lineari e che non hanno bisogno di prove ulteriori, chiederemo la revoca della misura già direttamente al Gip. Non dovessimo riuscire, andremo al Tribunale del Riesame», spiega l'avvocato Conti

In seguito all'indagine due imprenditori e un architetto sono stati destinatari del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Nel mirino dei finanzieri sono finiti altri 11 indagati, fra cui il vicesindaco di Premariacco, un consigliere e il segretario comunale del Comune di Premariacco, il comandante della Polizia Locale dell'Uti Natisone, tre imprenditori e quattro privati.

