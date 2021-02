L'INCHIESTA

UDINE Al setaccio i beneficiari dei contributi erogiati dalla Regione durante la pandemia: scoperte 15 irregolarità. Individuati anche quindici falsi poveri fra i destinatari dei buoni spesa dei Comuni.

L'INDAGINE

I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno avviato l'esame dei contributi a fondo perduto distribuiti dalla Regione a sostegno del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei servizi alla persona. Aiuti finalizzati a ristorare i danni subiti dagli artigiani e dagli imprenditori locali a seguito dell'epidemia da covid-19 e delle misure di contenimento della pandemia disposte dalle Autorità per arginare il contagio. Al momento, sono state individuate 15 posizioni irregolari riferite ad attività commerciali e aziende che hanno indebitamente beneficiato del contributo regionale per importi che, nei singoli casi, raggiungono fino a un massimo di 4mila euro, in violazione dell'articolo 316 ter del codice penale. La norma stabilisce una sanzione amministrativa, che può essere pari fino al triplo del beneficio illecitamente conseguito. Nelle situazioni più gravi è prevista la sanzione penale con la reclusione, in caso di condanna, da sei mesi a tre anni. Per ottenere il contributo è necessario attestare che l'impresa è attiva nel territorio regionale.

GLI EPISODI

Tuttavia, in alcuni casi, le Fiamme Gialle hanno accertato che aziende di fatto non più in attività avrebbero ugualmente chiesto e ottenuto l'erogazione di un aiuto finanziario. In una circostanza, ad esempio, i finanzieri della Compagnia di Latisana hanno rilevato che uno studio grafico beneficiario del contributo non era più operativo dal 2013, periodo a cui, tra l'altro, risaliva l'ultima dichiarazione fiscale presentata. Una situazione analoga è stata poi riscontrata dalla Compagnia di Cividale del Friuli che ha accertato che un laboratorio di tappezzeria di Manzano, destinatario allo stesso modo di aiuti regionali, era da tempo inattivo, non dichiarando alcun reddito ai fini delle imposte. Diverso è quanto, invece, emerso da un intervento della Tenenza di Lignano Sabbiadoro. Nell'esaminare la posizione di un bar, i militari hanno constatato che il locale, nella domanda di sussidio inoltrata alla Regione, aveva falsamente dichiarato di essere uno stabilimento balneare, per poter così beneficiare della maggiore contribuzione pubblica riconosciuta a questo tipo di strutture marittime. Il lavoro delle Fiamme Gialle ha ad oggetto le domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2020 per ottenere gli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale numero 3 del 12 marzo 2020. Nel complesso, la Regione ha ammesso a contribuzione oltre 27mila imprese, erogando aiuti per 31 milioni di euro. Di questi, circa 15 milioni di euro sono stati destinati a 13 mila imprenditori e artigiani della provincia di Udine.

FALSI POVERI

L'attività di controllo prosegue anche sugli altri fronti degli aiuti legati al covid-19. Dopo le prime verifiche dello scorso settembre, di recente sono stati scoperti 15 nuovi falsi poveri che secondo i riscontri dei finanzieri avrebbero indebitamente ottenuto i buoni spesa solidali, destinati a soddisfare i bisogni alimentari più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari in difficoltà. Emergono situazioni irregolari, come nella vicenda accertata dalla Compagnia di San Giorgio di Nogaro. I finanzieri hanno, infatti, individuato una persona di origine straniera che ha ottenuto il buono spesa dal proprio Comune, pur potendo contare su disponibilità finanziarie in banca per circa 86mila euro. In un altro caso, le Fiamme gialle di Cividale del Friuli hanno scoperto un beneficiario del buono spesa con 70mila euro di saldo attivo sul proprio conto corrente bancario.

